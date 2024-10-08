تقلص الفارق بين هاريس وترامب باستطلاع جديد

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق 3 نقاط مئوية، بنسبة 46% مقابل 43%.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس" واستمر 4 أيام وانتهى أمس الاثنين، أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بثقة ناخبين محتملين يهتمون بمجموعة من القضايا الاقتصادية.

وكان ترامب تخلف عن هاريس بـ6 نقاط في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أيضا في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر/أيلول الماضي. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الأحدث نحو 3 نقاط مئوية.

وصنف المشاركون الاقتصاد باعتباره القضية الأهم التي تواجه البلاد، وقال نحو 44% منهم إن ترامب لديه نهج أفضل في معالجة "تكاليف المعيشة"، مقابل 38% قد يؤيدون هاريس.

وتعطي الاستطلاعات على مستوى البلاد، ومن بينها استطلاعات رويترز/إبسوس، إشارات مهمة حول آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية تحدد الفائز، وتحسم 7 ولايات متأرجحة بين الحزبين الانتخابات المقررة في الخامس من الشهر المقبل.