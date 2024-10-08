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سياسة|غزة في عام|فلسطين

استباحة حرمات المستشفيات والمدارس واستهداف إسرائيلي للجامعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، عثور الطواقم الطبية على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، انتشلت منها 49 جثمانا وقال المكتب، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "الطواقم الطبية تتمكن من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي انتشلت منها 49 شهيدا حتى الآن، ومازالت عملية الانتشال مستمرة". وأضاف: "لم تنتهِ الطواقم الحكومية من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة" ومطلع أبريل/نيسان الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء، بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفا دمارا هائلا وعددا كبيرا من الجثث. وسبق أن اقتحم الجيش مجمع الشفاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمر آنذاك ساحاته وأجزاءً من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء وحسب المكتب الإعلامي الأربعاء، "ارتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل مستشفيات قطاع غزة (منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى 7 مقابر جماعية". Cameraman :Filistin Medya Ajansı Al Rai Publisher:Enes Arslan Details 08.05.2024 17:26Palestinian Territory - Gaza 4Package: GeneralCategory:General Tags :إسرائيل, الجيش الإسرائيلي, الحرب على غزة, الشفاء, جريمة حرب, شهداء, مجمع الشفاء الطبي, مقبرة جماعية
مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تضم 49 جثمانا (الأناضول)
8/10/2024

حاصر الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي -أبرز وأكبر مستشفيات غزة- ثم اقتحمه واحتله أسبوعين كاملين، ولم ينسحب منه إلا بعد أن خلف وراءه مئات الشهداء ودمارا واسعا في المبنى، واقتحم كذلك مستشفيات الأمل والنصر بخان يونس وحوّلها إلى ثكنات عسكرية.

وبعد الخرق غير المسبوق لقوانين الحرب، طاردت آلة إسرائيل الحربية جموع المدنيين الذين لجؤوا إلى مدارس الأونروا، موقعة عشرات الشهداء.

ونالت المؤسسات التعليمية بدورها نصيبا من جرائم الحرب، إذ دُمر المقر الرئيسي للجامعة الإسلامية بغزة منذ اليوم الخامس للعدوان، ولحقت به كذلك مدارس وكليات متعددة بأنحاء القطاع، وطال الدمار كذلك جامعات الأزهر وفلسطين والإسراء، وسط صمت دولي مطبق.

__آلاف-المرضى-والجرحى-في-غزة-

تغطية غزة - القطاع الصحي

المصدر : الجزيرة

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