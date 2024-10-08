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استباحة حرمات المستشفيات والمدارس واستهداف إسرائيلي للجامعات
8/10/2024
حاصر الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي -أبرز وأكبر مستشفيات غزة- ثم اقتحمه واحتله أسبوعين كاملين، ولم ينسحب منه إلا بعد أن خلف وراءه مئات الشهداء ودمارا واسعا في المبنى، واقتحم كذلك مستشفيات الأمل والنصر بخان يونس وحوّلها إلى ثكنات عسكرية.
وبعد الخرق غير المسبوق لقوانين الحرب، طاردت آلة إسرائيل الحربية جموع المدنيين الذين لجؤوا إلى مدارس الأونروا، موقعة عشرات الشهداء.
ونالت المؤسسات التعليمية بدورها نصيبا من جرائم الحرب، إذ دُمر المقر الرئيسي للجامعة الإسلامية بغزة منذ اليوم الخامس للعدوان، ولحقت به كذلك مدارس وكليات متعددة بأنحاء القطاع، وطال الدمار كذلك جامعات الأزهر وفلسطين والإسراء، وسط صمت دولي مطبق.
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المصدر : الجزيرة