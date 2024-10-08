أكسيوس: هؤلاء المشاهير مع ترامب أم هاريس؟

قال تقرير لموقع أكسيوس إن المشاهير انقسموا في الأشهر الماضية فبعضهم أعلن عن دعمه المرشح الجمهوري دونالد ترمب والبعض الآخر وقف بجانب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ما كان له دور مهم في حشد الدعم وتشكيل آراء فئات مختلفة من المجتمع.

المشاهير الداعمين لهاريس

أعلنت المغنية المشهورة تايلور سويفت تأييدها لهاريس أمام متابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 283 مليونا في منشور صدر ليلا بعد المناظرة الرئاسية، وذكرت إذاعة إن بي آر أنه ما بين إعلان تايلور والساعة 11 صباح اليوم التالي، زار أكثر من 306 آلاف شخص موقع التصويت الإلكتروني عبر الرابط الذي نشرته المغنية.

كذلك ذكر التقرير أن المغني بروس سبرينغستين عبر عن دعمه هاريس في مقطع مصور على إنستغرام، مشيدا برؤيتها السياسية وتمسكها بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، ووصف ترامب بأنه ”أخطر مرشح“ لمنصب الرئاسة. وأضاف سبرينغستين: ”إن استهانته بقدسية دستورنا و ديمقراطيتنا وسيادة القانون ومبدأ التداول السلمي للسلطة كفيلة بإقصائه من الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى".

كما صورت المغنية بيلي أيليش برفقة شقيقها فينياس مقطعا مصورا على إنستغرام أخبرت فيه معجبيها بإلحاح أن يصوتوا وألا يسمحوا ”للمتطرفين“ بالتحكم بحياة الأميركيين وحرياتهم ومستقبلهم.

وأشار التقرير بقلم الصحفية أفيري لوتز إلى أن هاريس استفادت من مجموعة مشاهير كانوا قد أعربوا عن دعمهم الرئيس جوزيف بايدن من قبل، ومنهم الممثل جورج كلوني الحائز على جائزة الأوسكار.

كما أيد ممثلون بارزون آخرون المرشحة مثل مارك هاميل الذي لعب دور لوك سكاي ووكر في سلسلة أفلام "حرب النجوم"، ومارك رافالو الذي لعب شخصية الرجل الأخضر (هالك) الشهيرة في عدة أفلام.

ومن بين الداعمين الآخرين المغني جون ليجند، ومقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، ورجل الأعمال الملياردير مارك كوبان.

المشاهير الداعمين لترامب

من ناحية أخرى، حصل ترامب على دعم مجموعة من المشاهير، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لمنظمة "بطولة القتال النهائي" دانا وايت (وهي أكبر منظمة لفنون القتال المختلطة ).

إذ وظف الملياردير عدد متابعيه الهائل -197 مليون على منصة إكس- لحشد الدعم للرئيس السابق وانتقاد سياسات بايدن، وتعرض ماسك حسب التقرير لانتقادات بسبب ترويجه معلومات مضللة ونظريات المؤامرة على تطبيقه.

بالإضافة إلى ذلك، عرض المغني الريفي جيسون ألدين رسالة مصورة من ترامب في حفله الموسيقي الذي أقيم في 6 أكتوبر/تشرين الأول في جورجيا قائلاً "هذا صاحبي".

وأظهر المصارع السابق هالك هوغان دعمه لترامب بطريقة مميزة عبر شق ردائه الخارجي على مسرح المؤتمر الوطني الجمهوري ليكشف عن ارتدائه قميصا يدعم ترامب تحته.