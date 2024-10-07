سنة على حرب غزة.. كيف عاشها مراسلو الجزيرة نت بالقطاع؟

تنشر "الجزيرة نت" اليوم الاثنين في صفحة مدونات الجزيرة مقالات 5 من مراسليها من مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك لكي يرووا تجاربهم الشخصية لما عايشوه داخل أسرهم، وأثناء قيامهم بدورهم الإعلامي، في سنة لا تشبه باقي السنين، حيث تغيرت أحوال أهل غزة في شتى أوجه الحياة الخاصة والعامة.

وبهذه المدونات، يقوم مراسلو الجزيرة نت بنقل الوقائع والمشاعر والتجارب على ألسنتهم وألسنة ذويهم، وليس على لسان الآخرين كما جرت العادة وكما هو دور الصحفيين، ونهاية المطاف يبقى الصحفيون جزءا من مجتمعاتهم يصيبهم ما يصيبها.