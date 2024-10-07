خبير عسكري: المقاومة تثبت قدرتها على ضرب العمق الإسرائيلي بعد عام من الحرب

أكد خبير عسكري أن فصائل المقاومة الفلسطينية أثبتت بعد مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، قدرتها على استهداف العمق الإسرائيلي، في تحدٍ واضح لادعاءات الجيش الإسرائيلي بتقويض قدراتها العسكرية.

وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حاتم الفلاحي أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن منطقة خان يونس تحديدا باتجاه مدن إسرائيلية، بما فيها تل أبيب، يحمل رسائل متعددة.

وأكد الفلاحي أن هذا الإطلاق يثبت أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فشلت في وقف قدرة المقاومة على إطلاق الصواريخ، ويظهر أن المقاومة لا تزال قادرة على استهداف مراكز الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي لدولة الاحتلال.

وأشار الخبير إلى أن الصواريخ المستخدمة، والتي يصل مداها إلى 90 كيلومترا، تنتمي إلى فئة "مقادمة2" وتحمل رؤوسا حربية تزن حوالي 50 كيلوغراما، مما يمنحها قدرة تدميرية كبيرة عند سقوطها في مناطق حيوية.

فشل القبة الحديدية

ولفت الفلاحي إلى أن هذه العملية تكشف عن فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ، رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي بفعاليتها.

وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قامت بتحويل منظومات الدفاع الجوي إلى جبهات أخرى، أم أن هذه الصواريخ تمتلك قدرة على اختراق المنظومات الدفاعية.

وشدد الخبير على أن هذه الحرب ليست فقط مع إسرائيل، بل مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الداعمة لها، مضيفا أن قدرة المقاومة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ بعد عام من الحرب، رغم الدعم الغربي الكبير لإسرائيل، يطرح تساؤلات حول حجم الترسانة التي لا تزال تمتلكها فصائل المقاومة.

وأشار الفلاحي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، خاصة في منطقة جباليا، تثير علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية، ورأى أن هذه العمليات قد تكون محاولة لتثبيت المقاومة في هذه المنطقة ومنعها من القيام بأي عمل عسكري.

جبهات متعددة

وأكد الخبير على وجود فشل استخباراتي إسرائيلي واضح في تقدير إمكانيات وقدرات فصائل المقاومة، وأشار إلى أن التقديرات الإسرائيلية السابقة حول تدمير كتائب المقاومة قد ثبت خطؤها، مع استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات عسكرية وإطلاق صواريخ.

وحول الوضع على الجبهات الأخرى، أوضح الفلاحي أن إسرائيل تواجه تحديات متعددة، فهي غير قادرة على حسم المعركة في غزة، وتواجه تهديدات متزايدة على الجبهة اللبنانية، إضافة إلى استمرار الضربات من اليمن والعراق، وأشار إلى احتمال فتح جبهة إيرانية، مما يضع إسرائيل أمام سيناريو تصعيد على جبهات متعددة.

وانتقد الفلاحي التخبط في الخطط العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن فتح أكثر من جبهة يؤدي إلى تشتيت الجهد العسكري والإمكانيات، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في القوة البشرية والقوى القتالية، مما يحد من قدرته على الحسم في جميع الجبهات.

ونوه الفلاحي إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل هو العامل الرئيسي في استمرار العمليات العسكرية، ومع ذلك، شكك في قدرة إسرائيل على تنفيذ خططها في غزة، خاصة مع التحديات المتزايدة على الجبهات الأخرى.