ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأحد إلى "الضغط على إسرائيل" من أجل وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات العنيفة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال ميقاتي في بيان "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بإنهاء العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701 فورا".

وأعرب عن تأييده النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية من أجل وقف إطلاق النار، موجها الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "دعمه لبنان".

إرجاء الدراسة

من جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي اليوم إرجاء العام الدراسي في لبنان حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في ظل القصف الإسرائيلي الكثيف على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح أكثر من مليون شخص من بيوتهم لجأ العديدون منهم إلى المدارس.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن "هناك الكثير من المخاطر الأمنية والعوائق النفسية التي تمنع العديد من العائلات من القبول بانتقال أولادها على الطرق للوصول إلى صفوفهم".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتشمل جل مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت– عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوب لبنان ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى أول أمس الجمعة عن 2036 قتيلا و9653 مصابا -بينهم عدد كبير من النساء والأطفال- وأكثر من مليون و200 ألف نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.