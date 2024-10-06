حجم النيران وموازين القوى العسكرية بين إيران وإسرائيل

وضعت الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران إلى مناطق مختلفة في إسرائيل مساء الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 العالم في حالة ترقب لما سيسفر عنه هذا الهجوم من ردة فعل إسرائيلية قد تفتح الباب على مصراعيه أمام تمدد للصراع في الشرق الأوسط يجر إلى حرب إقليمية واسعة.

وأمام هذه التكهنات باتت دوائر إستراتيجية حول العالم تستحضر سيناريوهات الحرب وتعقد مقارنات بين موازين القوى وحجم التسلح وكثافة النيران بين قوتين تعدان الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.

مؤشرات عامة

ويبين المخطط بعض المؤشرات العامة التي تظهر تفوقا واضحا لإيران في مجال العامل البشري والجغرافي، في حين تتفوق إسرائيل في ميزانية الدفاع وحجم الإنفاق على التسلح بشقيه المتمثلين في قوة النار التقليدية وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية ووسائل الدفاع السيبرانية التي سيتم تسليط الضوء عليها لاحقا.

وفي مجال المصادر الطبيعية والثروة القومية تبتعد إيران في الصدارة بخطوات واسعة مقارنة بإسرائيل.

ورغم العقوبات المفروضة عليها فإن طهران تمتلك أوراق ضغط إستراتيجية بفضل تلك الثروات التي تمتلكها والحاجة العالمية الماسة لتلك المصادر التي تجعل كثيرا من الدول تبحث عن ثغرات في بنود العقوبات تتيح لها الحصول على حاجاتها منها.

القوة الجوية

وبحسب موقع "غلوبال فاير باور"، تتمتع إسرائيل بتفوق كمي ونوعي من حيث القوة الجوية وحجم النار ودقة اختيار الأهداف مقارنة بسلاح الجو الإيراني وطائراته التي تعاني نقصا في الصيانة والتحديث نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

في المقابل، تستولي برامج التسلح الإسرائيلية على صدارة اهتمامات الإدارات الأميركية المتعاقبة، وتحرص دول أوروبا الغربية كذلك على رعاية هذا التفوق للقوة الإسرائيلية على بقية قوى الإقليم.

ويتم بين الحين والآخر تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بأحدث الطائرات المقاتلة وأدق القذائف والصواريخ وأكثرها تدميرا، وهذه بعض مظاهر التفوق الإسرائيلي في مجال القوة الجوية:

القوة البرية

ورغم أن احتمالات المواجهة البرية بين القوتين تبدو محدودة نتيجة الموقع الجغرافي وعدم وجود حدود مشتركة بين الدولتين ورغم الفرق الشاسع في المساحة بينهما فإن الأرقام تشير إلى تقارب بين القوتين في الآليات البرية المدرعة ونيران المدفعية بأنواعها.