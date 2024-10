بقوة قنبلة ذرية.. لا ميناء يريد استقبال سفينة محملة بشحنة روسية من نترات الأمونيوم

قالت صحيفة لوباريزيان إن السفينة المالطية "روبي" -التي تحمل آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم- لم تتمكن بعد تعرضها لأضرار أثناء عاصفة من العثور على ميناء مستعد لاستقبالها، ويبدو أن قدرها الإبحار إلى الأبد مع أنها الآن تقترب من الساحل الفرنسي.

وتبحر سفينة الشحن روبي -التي تحمل شحنة روسية تبلغ 20 ألف طن من نترات الأمونيوم ذلك المنتج القابل للانفجار- منذ أسبوع في بحر المانش (القناة الإنجليزية) بالقرب من الساحل الفرنسي بعد تعرضها لسلسلة من الأضرار، مما يشعر السلطات في العديد من البلدان بالقلق.

وغادرت السفينة العملاقة -التي يبلغ طولها 183 مترا، والتابعة لشركة روبي إنتربرايز المالطية- مدينة كاندالاكشا الروسية يوم 22 أغسطس/آب الماضي محملة بشحنة من نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، وتعرضت لعاصفة عنيفة، فاضطرت للتوقف في ميناء ترومسو النرويجي.

لكن الطقس العنيف ألحق أضرارا جسيمة بالسفينة، فتوقف الدفع وحدثت مشكلة في الدفة وتصدع في الهيكل، ولذلك أمرت السلطات النرويجية السفينة بالعودة إلى البحر، وبعد ذلك طلبت السفينة الرسو في ليتوانيا، فرفض طلبها بشدة.

Hey EU/UK!

There is a damaged ship loaded with 20k tons ammonium nitrate at the centre of our populations, infra and shipping.

At best it is a risk to shipping and environment. At worst it is a hybrid plot.

RUBY is without a tug, free to drift with coming winds.

Solution pls https://t.co/vGJ4cfCKQS pic.twitter.com/Vqcc5vJUUL

— auonsson (@auonsson) September 26, 2024