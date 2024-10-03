يوميات أهالي غزة

تتفاقم الأوضاع وتتزايد معاناة أهالي غزة إثر مرور عام من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، ويستمر سكان غزة في التعايش مع أصعب ظروف الحياة، ويصنعون الأمل بين أنقاض منازلهم المدمرة.

ويعاني أهل القطاع يوميا من القصف والموت والنزوح إلى المجهول، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما يعاني الأطفال والكبار الجوع، وانعدام الصرف الصحي وانتشار الأوبئة، ويواجه الغزيون قيودا مشددة على دخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر.

وعلى مر السنين، عملت إسرائيل على ترسيخ سياسة عزل القطاع، من خلال فصله عن الأراضي الفلسطينية بالضفة والقدس الشرقية، إلى جانب التحكم في كمية ونوعية البضائع والمواد التي تدخل إلى القطاع وحظر المئات منها، أما عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد أعلنت إسرائيل الحصار الشامل على غزة في ظل قصف جوي وبري مستمر.