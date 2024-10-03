جيروزاليم بوست تنشر قائمة بأكثر 50 يهوديا تأثيرا في العالم

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست قائمة 50 شخصية يهودية وصفتها بأنها "الأكثر تأثيرا" من بين كل اليهود سواء في إسرائيل أو عبر العالم، تصدرها زوج كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة. كما ضمت شخصيات دولية مشهورة في مجالات الإعلام والسياسة وغيرها.

أولا- المحامي الأميركي دوغ إيموف، زوج هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

ثانيا- جوش شابيرو، محافظ ولاية بنسلفانيا.

ثالثا- بيل آكمان، ملياردير أميركي يحارب معاداة السامية في الجامعات.

رابعا- أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي.

خامسا- بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصفته جيروزاليم بوست بأنه "منعزل ومتنصل من المسؤولية".

وحل بالقائمة من الثامن إلى العاشر كل من إيتمار بن غفير الذي ذكرت الصحيفة أنه يعيد تشكيل الأمن الإسرائيلي للأفضل أو الأسوأ، وتلاه مدير الموساد ديفيد برنيع ثم وزير الدفاع يوآف غالانت.

وجاءت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في المرتبة 12 بينما حل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في المرتبة 14 وتلاه قائد أركان الجيش هرتسي هاليفي ثم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي المرتبة 19 وضعت الصحيفة الإسرائيلية رونين بار مدير الاستخبارات الداخلية (شين بيت) وفي المرتبة 20 جاء المدعو إيريك فينغرهوت الذي جمع الملايين من أجل البلدات التي تضررت من عملية "طوفان الأقصى" في "غلاف غزة".

أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي وصفته جيروزاليم بوست بأنه "مثال على الديمقراطية" فجاء في المرتبة 22.

وفي المرتبة 23 جاء المقاول لاري أليسون، وفي المركز 26 أمير يارون المسؤول عن ضمان استقرار الاقتصاد الإسرائيلي. وجاء صاحب شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وواتساب مارك زوكربيرغ بالمركز 28 وقد وصفته الصحيفة بأنه "رمز للنجاح الريادي اليهودي". وفي المرتبة 33 جاء آصاف كوشان الذي ساعد في تشكيل المشهد الكامل للحرب الإلكترونية في إسرائيل.

أما العقل الإستراتيجي وراء نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهو سروليك أينهورن الذي تبوأ المرتبة 42 وتلته مباشرة فيكتوريا ستارمر زوجة رئيس الوزراء البريطاني.

وفي المرتبة 45 جاء داني دانون الدبلوماسي الذي تولى المنافحة عن إسرائيل بمجلس الأمن الدولي، وفي المرتبة 47 جاء دانييل حايموفيتش رئيس جامعة بن غوريون في النقب، واختارت جيروزاليم بوست لتذيل القائمة مجموعة من الفتيات يشبهن عارضات الأزياء قائلة إنهن دافعن عن إسرائيل بجاذبتهن.