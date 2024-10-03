باحثة أميركية: إلى أين تمضي حرب إسرائيل المتعددة الجبهات؟

رأت باحثة أميركية أن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله -الجمعة الماضية- يمثل لحظة فارقة في الشرق الأوسط، ذلك لأن في عهده أصبح حزبه الحليف الأقرب لإيران وقوة الردع الحاسمة والركيزة الأساسية في "محور المقاومة" الذي تتبنّاه.

ووصفت داليا داسا كاي، الباحثة في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مقتل نصر الله بأنه ضربة قاسية وصادمة ليس فقط لحزب الله بل لتحالف القوات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة. أما لدى إسرائيل فقد كان مقتله "منطقيا، إن لم يكن جريئا"، كما كان تدرجًا في خطط التصعيد، وتجلى ذلك في اجتياحها البري المزعوم للبنان مما أطلق العنان لهجوم واسع النطاق على حزب الله.

وذكرت في مقالها بمجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن إسرائيل لطالما أظهرت -منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 203- استعدادها لتحمل مخاطر أكبر في حربها على داعمي حماس الإقليميين، ومنهم إيران وحزب الله.

وأشارت إلى أن العديد من الإسرائيليين يرون أن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل هجوم حماس العام الماضي لن يكون مقبولا، لافتة إلى أن الدرس الرئيس المستفاد من الهجمات هو أن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمل مجرد إدارة التهديدات على حدودها واحتوائها، "فهي بحاجة إلى انتصارات عسكرية حاسمة بغض النظر عن التكاليف".

وأعربت عن اعتقادها أن من غير المرجح -في ظل التصعيد الراهن- أن تنجح الجهود الأميركية والدولية في حث الأطراف المتحاربة على التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في لبنان أو غزة، حتى إن كانت الدعوات لوقف إطلاق النار قد أصبحت أكثر إلحاحًا إزاء المواجهة المباشرة الجديدة بين إسرائيل وإيران.

لكنها لا تعتقد أن إسرائيل تسعى في الوقت الراهن إلى مخرج دبلوماسي، بل تبحث عن انتصار كامل.

واعتبرت داليا في مقالها أن نصر الله كان عدوا لدودا، وقد ابتهج بزواله الإسرائيليون وكثيرون غيرهم في المنطقة. وأضافت أن العديد من الإسرائيليين يؤيدون القضاء على حزب الله "الذي أصابه الوهن" في لبنان، وحتى قادة المعارضة يدعمون العمليات البرية الإسرائيلية الجارية حاليا.

لكنها عادت لتقول إنه بمجرد أن تخبو هذه الحماسة، سيبدأ الإسرائيليون في سؤال قادتهم عن المعنى الحقيقي للنصر.

فإذا كان النصر يعني -وفق الباحثة الأميركية- التصعيد والنجاحات العسكرية التكتيكية ضد حزب الله وإيران، فإن إسرائيل تكون قد نجحت بالفعل. لكن انتصارا من هذا القبيل "سريع الزوال"، لأنه ينطوي على تكاليف ونتائج لا يمكن التنبؤ بها، ويبدو أنه غير منفصل عن أي زخم جدي نحو السلام مع الفلسطينيين "الذين يشكلون التحدي الوجودي الأكثر خطورة لإسرائيل".

وتتوقع الباحثة أنه لن يكون هناك "يوم تال" أفضل في غزة أو بقية المنطقة. فالحديث في واشنطن عن الاستفادة من مقتل نصر الله وضعف إيران من أجل "إعادة تشكيل" الشرق الأوسط "يعيدنا إلى المعتقدات المضللة" التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو العراق في عام 2003، والتي كان لها تأثير كارثي.

وترى أنه من دون تغيير في الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإن إسرائيل وجيرانها قد يتجهون نحو يوم مختلف تماما يتميز بإعادة الاحتلال الإسرائيلي لغزة وربما حتى لجنوب لبنان، بالإضافة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إن لم يكن ضمها. وهذه وصفة ليست للنصر بل للحرب الدائمة، على حد تعبيرها.

وتمضي إلى أن كثيرين تشبثوا بوهم إمكانية احتواء الصراع على جبهة إسرائيل الشمالية، لأن أي طرف لا يريد حربًا واسعة النطاق.

وأبرزت أن القتال مستمر في غزة، وأن كلا من إسرائيل وحزب الله تجاوزا الخطوط الحمراء بهجمات وصلت إلى عمق الأراضي الإسرائيلية واللبنانية وعرّضت المدنيين للخطر.

وترى داليا كاي أن هناك دائما احتمالين لاندلاع حرب شاملة بإحدى طريقتين. الأول هو حدوث سوء تقدير؛ أي أن يؤدي هجوم أحد الطرفين إلى خسائر غير متوقعة وإجبار الطرف الآخر على الدخول في حرب غير مرغوب فيها.

والاحتمال الآخر أن تندلع حرب واسعة النطاق نتيجة تغيير في الحسابات الإستراتيجية؛ أي أن ترى إحدى القوتين المعنيتين أن شن حرب أفضل من تجنبها.

غير أنه من المرجح -بحسب المقال- أن تقاوم الولايات المتحدة توسيع نطاق الحرب، بعد تلويح المليشيات العراقية المتحالفة مع إيران باستهداف أميركيين إذا تدخلت واشنطن.

على أن الكاتبة ترى أن إسرائيل ربما تفضل العودة إلى تكتيكات حرب الظل التي تعتمد على العمليات الاستخباراتية والاغتيالات داخل الدول. ومع ذلك، فإن المناخ التصعيدي الحالي مع نتائج الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان يعني أنه لا يمكن استبعاد أي شيء.

وخلصت داليا كاي في ختام مقالها إلى أنه ليس من الضروري أن يؤمن المرء "بشرق أوسط جديد" حيث تكون إسرائيل مقبولة بالكامل، وتتاجر وتتفاعل مع جيرانها، لكي يدرك أن هناك مسارا مختلفا وواقعيا يتعين المضي قدما فيه، مشيرة إلى أنه ليس مسار الاحتلال الدائم والحرب الأبدية.