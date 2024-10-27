خشية إتلافه من الاحتلال.. مقدسيون يسابقون الزمن لقطف ثمار الزيتون

القدس المحتلة- يرتبط الفلسطينيون ارتباطا وثيقا بشجرة الزيتون، ففضلا عن البعد الديني للشجرة لورود ذكرها في القرآن الكريم، أصبحت رمزا لتمسك الفلسطيني بأرضه وصموده، ورمزا للقضية الفلسطينية، كما أنها عامل للتوحد والتقريب بين أبناء الشعب المشتت بفعل الاحتلال وإجراءاته ومنغصاته.

ورغم تعرض شجرة الزيتون لممارسات الاحتلال من تجريف وتدمير واقتلاع وحرق، إضافة لاعتداءات المستوطنين على الأرض وشجرة الزيتون، فقد ظلت شامخة أبية، تبعث السرور في قلب ناظريها، وتنتظر أن ترد الجميل لمن زرعها، وتقدم له ثمرها، الذي يشكل مصدر دخل لغالبية الأسر الفلسطينية.

ومع انتصاف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يجدد الفلسطينيون حبهم لشجرة الزيتون، وبحلول ساعات الصباح الأولى يبدأ أفراد العائلة في التجمع والتحضر لممارسة تراثهم القديم بقطف ثمار الشجرة المباركة، يدفعهم حبهم لأرضهم، وانتظارهم بفارغ الصبر للدخل الذي سيعود عليهم منها، الكل يشارك في هذه المناسبة الجميلة من صغار وكبار ونساء وشبان، وكل واحد منهم ينظر إليها نظرته الخاصة التي تداعب عقله وعواطفه.

لكن الأمر لا يبدو كذلك عند عائلة سُمّرين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وتحديدا في حي وادي الربابة، حيث تقع أرض العائلة ضمن دائرة الأراضي المستهدفة من قبل سلطة الطبيعة والبيئة والجمعيات الاستيطانية.

قطاف مبكر

وبدأت عائلة سمرين بقطف ثمار زيتونها قبل تساقط الأمطار، بعكس ما تفعل في الموسم كل عام، نظرا لاعتداء عُمال دائرة الطبيعة والبيئة الإسرائيلية على أشجار زيتونها، إذ قاموا بقص جذع واحدة من 12 شجرة يصل عمر أكبرها إلى 300 عام وأصغرها ما يقارب 100 عام.

رافقت الجزيرة نت العائلة خلال عملها في قطف الزيتون، حيث اجتمعت صغارا وكبارا في حي وادي الربابة وأحضرت معها ما تحتاجه من أدوات لجني الثمار.

اتجهنا نحو الحاجة أم موسى سمرين بينما كانت تستظل تحت إحدى شجرات الزيتون يرافقها أصغر أحفادها أدهم، وحفيدتها سلوان التي أطلقت عليها هذا الاسم لحبها بلدة سلوان التي ولدت وكبرت وترعرعت فيها.

تقول أم موسى "سنويا نأتي لجد الزيتون (أي قطفه) من أرضنا بعد أن تهطل الأمطار الأولى، ولكن حتى الآن لم تهطل (…) الشباب مجازون من أشغالهم بسبب وجود الأعياد اليهودية، فاستغللنا الإجازة بجد الزيتون، جد الزيتون يحتاج لشباب وأيدي عاملة، وأنا لا أستطيع بمفردي".

وتستذكر أم موسى موسم القطاف قديما: "زمان كانت أمي وعمي وزوجته يأتون لجد الزيتون، ولكن جميعهم توفوا الله يرحمهم، اليوم آتي أنا وأولادي وأحفادي".

وتضيف: "زمان الكل كان يساعد في العونة (المساعدة) وجد الزيتون، ويحضرون وجبة الإفطار والغداء بالأرض، والكل يكون فرحان".

تعب ومتعة

وتعبر الحاجة أم موسى عن حبها لقطف الزيتون قائلة إنه "أجمل موسم نجتمع فيه بالعائلة، هو موسم متعب، ولكنني أرتاح فيه، ما في أطيب من تذوق الإنسان ثمار جهده".

عن أول رشفة من زيت الزيتون بعد عصره تقول بلهجتها العامية "بِشهّي، الزيت بكون متل (مثل) السمن، أفضل من الذي يباع في الأسواق".

وتعمل أم موسى على فرز الزيتون وترتيبه وفركه بالملح والليمون وتخليله كزيتون، أما المتبقي فتُرسله إلى المعصرة الوحيدة في القدس ليتحول لزيت وتوزعه على أولادها وأحفادها وللمحبين قائلة "الله يحط (يضع) فيه البركة".

وتشير المواطنة المقدسية إلى ضعف الموسم هذا العام، موضحة أن "الزيتون السنة على الشجر قليل، ولكن لا نتركه بنجمعه للزيت، الحمد لله". وتتساءل "لمين نتركه؟!" وفي الوقت ذاته تُجيب: "المستوطنون يا بنتي سرقوا الثمر قبل أن يأتي موسم القطف، نزلوا كسروا أشجار وأغصان الزيتون".

وتعيش أم موسى المعاناة منذ زمن، فمنذ عامين استولت دائرة الطبيعة والبيئة على أرض الحمراء كانت العائلة تستأجرها من بطريركية الروم الأرثوذكس لزراعتها منذ عام 1928 بعقد متجدد سنويا.

تحدثنا أم موسى بحسرة عن آخر موسم لقطف الزيتون قبل استيلاء سلطة الطبيعة والبيئة على الأرض "آخر مرة جدينا فيها الزيتون عملنا 4 صناديق من الزيت (…) كان زيتونها طيب".

وتضيف أن نفسيتها تتعب ويصيبها الإعياء كلما رأت ثمار الزيتون تتدلى من الأغصان، مشيرة إلى محاولاتها المستمرة مع ابنها شعيب لاستردادها "أرض الإنسان عرضه والذي يفرط بعرضه يفرط بأرضه (…) نحن لن نترك أراضينا".

استرداد قريب

أنهينا الحديث مع الوالدة واتجهنا إلى ابنها شعيب سمرين لنعرف أكثر عن قضية تلك الأرض ومحاولات استعادتها، فقال "اليوم الملف بالمحكمة العليا، إن شاء الله نسترد ولو جزءا منها، هذه الأرض من رائحة أجدادي، ووالدي آدم سمرين قضى حياته فيها مع والدته ووالده وأخيه".

"أرض الحمراء تعتبر جنة سلوان، مزروعة بكل أنواع الثمار التي خلقها الله ومساحتها تقدر بـ5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) وكانت تسقى من عين سلوان الكنعانية (…) لما أمشي بجانبها أحاول عدم النظر إليها (…) لدي قناعة إذا لم نستردها اليوم سنستردها في زمن قادم" يقول شعيب.

وعن موسم قطف الزيتون يستذكر شعيب "زمان كل أهالي وادي الربابة كانوا يتفقون على يوم واحد وساعة واحدة لبدء موسم قطف الزيتون، أنا تعلمت من جدي ووالدي، واليوم، أنقل ما تعلمته لأولادي ولأولاد أشقائي وشقيقاتي".

ويوضح شعيب "السنة الزيتون جودته ضعيفة، وعادة ننتظر هطول مياه الأمطار الأولى أو حتى بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، ولكن في السنوات الأخيرة نبدأ بموسم جد الزيتون قبل ذلك إثر محاولات سلطة الطبيعة والبيئة السيطرة على الأراضي".

ويوضح أن المستوطنين وجيش الاحتلال يعتدون على الأرض وأشجار الزيتون، إذ "يكسرون أغصان الشجر ويرمون ثمار الزيتون على الأرض، ليمنعوا وجودنا في الأراضي (…) لا يريدون أي وجود عربي بالأراضي، يريدون أن يدخلوها هم بسلام دون إزعاج أو مساءلة من مالكي تلك الأراضي".

وعن شعوره في موسم قطف الزيتون، يعبر المواطن المقدسي "كأن الإنسان يذهب في رحلة استجمام، يروّح فيها عن نفسه من متاعب الحياة، يستريح فيها بجلسة تحت إحدى أشجار الزيتون في أحضان طبيعة حي وادي الربابة".

وينهي حديثه قائلا "ما أتذكر في حياتنا اشترينا زيتا أو زيتونا؛ كله من ثمر الأرض الموجودة، الحمد لله، الله لا يحرمنا من هذه النعمة، هذه الأرض -استولى عليها اليهود أو لم يستولوا- إن شاء الله تبقى لنا دائما".