صحف عالمية: زيادة حالات انتحار جنود الاحتلال العائدين من غزة

سلطت صحف عالمية الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وأبرزت بعضها كيف تعاملت محكمة الجنايات الدولية بسرعة مع إصدار مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقارنة مع طلب مماثل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مزيدا من حالات الانتحار ومضاعفات ما بعد الصدمة جرى تسجيلها في صفوف الجنود العائدين من القتال في غزة.

ونقلت الصحيفة روايات تصف هول ما عايشه الجنود الإسرائيليون في غزة، وذكرت أن الناجين من الموت متخوفون من استدعائهم مرة أخرى للقتال مع توسع الحرب إلى لبنان.

وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الجمعة مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت إن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة.

وتطرقت صحيفة لوموند الفرنسية إلى قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، إذ لم يستغرق سوى 23 يوما للبت في طلب المدعي العام.

وتقول الصحيفة إن قضاة المحكمة يواصلون منذ 5 أشهر دراسة طلب صادر عن المدعي العام نفسه بشأن إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وذلك "في وقت تتسع فيه قائمة الجرائم وترتفع حصيلة الوفيات في غزة والضفة الغربية والآن في لبنان".

ورأى مقال في صحيفة الغارديان البريطانية أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار كان لينهي الحرب لكن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الثابت لنتنياهو يمنحه فرصة إطالة أمد الصراع والبقاء في منصبه.

ووفق المقال، أهدر بايدن مرة أخرى فرصة سانحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتساءل "إن كان بمقدوره الآن إحراج نتنياهو بوصفه مُعرقل الصفقة؟".

وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن قلة المكاسب التي تحققت من زيارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المتكررة لإسرائيل تعكس قدرة محدودة لدى الولايات المتحدة في تشكيل السياسة الإسرائيلية.

واستدركت المجلة بقولها إن أنظار المسؤولين الإسرائيليين تظل موجهة نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، منوهة إلى أن الفائز فيها سيحدد مقاربة إسرائيل بشأن حروبها الثلاث في غزة ولبنان ومع إيران.

بدورها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن حزب الله يثبت قدرته على الصمود أمام القوات الإسرائيلية في لبنان.

واستدلت الصحيفة باستمرار إطلاق الصواريخ والمعارك البرية المحتدمة في بلدات جنوب لبنان، وقالت إنهما مؤشران على تعافيه بسرعة بعد ضربات كبيرة تعرض لها.

وتعتقد الصحيفة أن الفضل في ذلك يعود إلى "مرونة الهيكل القيادي، وسنوات من التخطيط لغزو إسرائيلي محتمل، ومساعدة إيران".