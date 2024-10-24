غزة– كجمرتين مشتعلتين تبدو عينا يوسف المصري، الذي لفظه الموت من بين فكيه حين فرّ من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد 5 أيامٍ من الاعتقال استخدموه فيها درعا بشريا.

تجوّلت الجزيرة نت بين الناجين من حصار شمال القطاع في مدرسة غزة الجديدة بحي النصر غربي مدينة غزة، التي وصل إليها المصري كأنه أفلت من شبحٍ يلاحقه بعد ساعات قضاها في الركض المتواصل، رغم إصابته في قدمه برصاصات أطلقتها عليه طائرة مسيرة.

يروي المصري للجزيرة نت، تفاصيل اعتقاله التي فضح وجهه وإنهاك جسده فداحتها، حيث كان نازحا في "مدرسة حمد" بجوار المستشفى الإندونيسي، لتحتجزه قوات الاحتلال بعد التحقيق معه معصوب العينين ومكبّل اليدين.

وكانت هذه القوات تدفع المصري دفعا نحو مدارس النازحين وتجبره على دخولها غرفة غرفة لتفقّد وجود مقاومين أو عتاد، "وبعد التأكد من خلو المدرسة من المقاومين والأسلحة كانوا يحرقونها كلها، حتى لا يعود الناس إليها" يقول المصري.

وبين مهمة وأخرى كانوا يعيدون عصب عينيه وتكبيل يديه، لكن أُذنيه كانتا مكشوفتين لتسمعا صرخات المئات من الفلسطينيين المعذّبين والمشبوحين تحت وطأة التحقيق الإسرائيلي.

قبيل الفرار ناداه الضابط الإسرائيلي، وسلمه مناشير (تهديدات ورقية) ليحملها إلى مستشفى كمال عدوان تطالب من فيه بالإخلاء، ليتمكن من الانخراط مع العشرات الذي أخلوا المستشفى بعد مدة والنجاح بالفرار معهم، لكن طائرة مُسيرة أطلقت النار عليه وأصابته في قدمه.

كان مع المصري مُتسع للخروج من المدرسة التي يأوي إليها قبل حصارها، لكنه برر عدم خروجه بقوله "نحن مدنيون ولا ملجأ لنا إن خرجنا، كما أن زوجتي كانت على مشارف وضع جنينها ولا تستطيع السير وحدها مع أطفالنا الخمسة".

ولادة تحت الحصار

توجهت الجزيرة نت لزوجته أم عمر التي وضعت طفلتها خلال الحصار في مدرسة كانت تنزح فيها. وتقول أم عمر "في فصل دراسي وعلى الأرض بعد أسبوع من الحصار قامت سيدة بمساعدتي على وضع طفلتي، لقد قمت بأصعب ميلاد يمكن أن يمرّ على امرأة في العالم".

اكتفت أم عمر بالإدلاء بهذه المعلومات، رافضة استحضار تفاصيل ولادتها والخوض فيها لأنها تحاول جاهدة نسيانها، كما تقول.

قضت أم عمر بداية نفاسها وهي تحت وطأة الحصار، لم تتلق الطعام ولا الشراب ولا الرعاية المناسبة، وتقول "بعد أسبوع من ولادتي خرجتُ مع أطفالي الخمسة وحدنا، وتركتُ زوجي في الحفرة التي خصصها الاحتلال للرجال، كان الجندي يصرخ كلما حاول أبناؤه الاقتراب للبحث بين الرجال عن والدهم، ويقول "ورا ورا" (أي ابتعدوا للخلف)!

جيش بلا أخلاق

"أشوف شعرك يا حلوة" قال الجندي لأم عبيدة، وهو يحاول مدّ يده لمقدمة شعرها المنسابة من تحت حجابها، لتشيح بوجهها وتصرخ، ويصرخُ زوجها المكبّل من أعمق نقطةٍ في قلبه، فيضرب الجندي ببسطاره قدمه المصابة بشظية قذيفة أطلقها جنود الاحتلال قبل هجومهم على المدرسة.

يتجول الجنود بين السيدات المحتجزات في ساحة المدرسة ويقذفونهن بألفاظ نابية ويتشمتون بهن "مش بدكم حماس؟ خلي حماس تنقذكم!"، صرخت إحداهن بصوت أعلى من أصواتهم "لا إله إلا الله"، فاقترب منها أحدهم وقال "اخرسي بلاش أقتلك!".

تروي أم عبيدة هذه الشهادات للجزيرة نت، وعيناها تجوسان في الفراغ كأنها تصف مشهدا من فيلم رعب لن تتعافى منه كما تقول، "صارت طفلتي تبكي تريد ماء، طلبت من الجندي ماء وقد كان معهم كميات كبيرة منه، ليجيبني متهكّما: بعد يومين سأعطيكِ!".

من الموت وإليه

كان الخروج من المدرسة بمثابة ولادة جديدة للسيدة النفساء ولزوجها المصاب الذي سار متكئا على كتفها وباليد الأخرى تحمل طفلتها وحقائبهم، وهما يسيران مشيا على الأقدام لأنهما لا يملكان مالا يدفعونه لركوب مواصلات تُقلّهم لوسَط المدينة.

جلست أم عبيدة في ممر تحت درج المدرسة، وهو المكان الذي وجدته فارغا فيها خاليا من النازحين، وفي حِجرها تحمل ابنتها التي تعاني من سوء التغذية والتي وصل وزنها إلى 7 كيلوغرامات، رغم أن عمرها يتجاوز العام.

وتقول "هربنا من الموت ولم نكن نفكر إلا بالنجاة منه، وحين وصلنا أدركنا أننا سنموت جوعا"، وتتابع "وصلنا صفر اليدين لا نملك شيئا، استلفت من الناس حولي فرشةً لثلاثتنا ومن شقيقتي حليبا وحفاضات".

قهرٌ مركب!

في الغرفة المجاورة ثمة مأتم، رجالٌ جلسوا على بابها صامتين، وفي الداخل نساء ينتحبن. استأذنت مراسلة الجزيرة نت بالدخول، حيث بدا أن السيدة المعنيّة بالتعازي هي تلك التي تلتف السيدات حولها، متشحةً بالسواد، يؤكد انتفاخ عينيها وشحوب وجهها أنها صاحبة المصاب.

لقد كان مصابا أكبر من فقد واحد، إنها قذيفة فتكت بأرواح 3 من أبنائها، فتاة وشابين.

بصوتٍ مرتجف، تروي أم محمود للجزيرة نت ما حدث معها وهي تحاول ابتلاع حزنها ودمعها، وتقول "نادت الطائرة المسيرة "الكواد كابتر" على من في مدرسة أبو راشد تمهلهم ساعة واحدة للإخلاء"، وتتابع "قمنا بتحضير حقائبنا وهممنا بالخروج، حتى وصلتُ إلى الساحة مع زوجي وأولادي الستة، حتى انهالت القذائف على ساحة المدرسة لتفتك بـ3 من أبنائي!".

قصة من جُمل قليلة، لم يكن هذا هو السطر الأخير فيها، تكمل أم محمود "التفتَ إليّ زوجي وقال لي خذي باقي الأولاد واخرجي. كصاعقة نزل علي الأمر.. كيف تطلبُ مني أن أسير وأترك أشلاء قلبي ممزقة على الأرض!".

قذيفة أخرى وصرخ زوجها باكيا "أقول لك اخرجي الآن" دفعتاها للرضوخ، لفّ الرجل جثمان ابنته بسجادة وحملها مع جثامين ولديه على عربة تجرها الحيوانات حتى تمكن من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان، وبينما كان يواريهم الثرى سلكت الزوجة طريق نزوحها على قدمين رخوتين بجسد يجره من نجا من أبنائها جرا، وقلبٍ مثخنٍ دُفن لتوه معهم.