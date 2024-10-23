سياسة|ترجمات|فلسطين

جنود إسرائيليون ينضمون للرافضين الخدمة ما لم يفرج عن الأسرى

جنود إسرائيليون يبكون في جنازة زميلهم (أسوشيتد برس)
23/10/2024

أعلن 15 جنديا إسرائيليا في رسالة أنهم يرفضون الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية ما لم توقع حكومتهم على صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

ونقلت الصحيفة عن موقع "والا" الإلكتروني الإسرائيلي أن الجنود الـ15 انضموا بذلك إلى 138 من رفاقهم الذين وقعوا من قبل على الرسالة، ومن بينهم امرأة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقالت إن بعض هؤلاء الجنود وقعوا على الرسالة للدلالة على أنها تعني انتهاء خدمتهم العسكرية الحالية، في حين وقع آخرون للتحذير من أنهم على وشك الانهيار.

ودعا الجنود في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى وضع حد للحرب.

Israeli soldiers check a tank in an area near Israel's border with the Gaza Strip, in southern Israel October 19, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
جنود إسرائيليون يتفقدون دبابة في منطقة قريبة من حدود إسرائيل مع قطاع غزة (رويترز)

وقالوا فيها: "نحن جنود الاحتياط وجنود الخدمة الفعلية والضباط والجنود، نعلن بموجب هذه الرسالة أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا الأسرى بالموت".

وجاء في الرسالة: "في ذلك اليوم الملعون، 7 أكتوبر/تشرين الأول، استيقظنا على وقع مجزرة مروعة وعشوائية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص وأُخذ المئات رهائن. وانخرطنا على الفور في القتال للدفاع عن بلدنا وإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة. واليوم، من الواضح أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر فقط عودة الرهائن من الأسر بل يعرض حياتهم للخطر، فقد قُتل العديد منهم في قصف للجيش الإسرائيلي، أكثر بكثير ممن أُنقذوا في العمليات العسكرية".

بيد أن الصحيفة تقول إن الرسالة لم تذكر موعدا محددا لتوقف الجنود الموقعين عليها عن أداء الخدمة العسكرية، لكنهم حذروا من أن هذا الموعد بات قريبا.

وورد في الرسالة أيضا: "نحن الذين خدمنا، وما زلنا نخدم بتفانٍ وخاطرنا بحياتنا، بهذا نعلن أنه إذا لم تغير الحكومة مسارها فورا وتعمل على إبرام صفقة لإعادة الأسرى إلى الوطن، فلن نتمكن من الخدمة بعد الآن. بالنسبة للبعض منا، فإن الخط الأحمر قد تم تجاوزه بالفعل، وبالنسبة للبعض الآخر، فإنه يقترب، لقد دنا اليوم الذي سنتوقف فيه عن أداء الواجب بقلوب منفطرة. إننا ندعو الحكومة أن توقع الآن على اتفاق لإنقاذ حياة الأسرى".

(COMBO) This combination of pictures created on September 1, 2024 shows undated portraits provided on September 1, 2024, by The Hostages Families Forum Headquarters, representing families of Israeli hostages held by Palestinian militants in Gaza, showing hostages (clockwork from top-L) Almog Sarusi, Alexander Lobanov, Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin , Eden Yerushalmi and Ori Danino at unspecified locations. - The Israeli military said on September 1 that it had found the bodies of six hostages in a tunnel in the southern Gaza Strip, including a US-Israeli and a Russian-Israeli. (Photo by the Hostages Families Forum Headquarters / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / THE HOSTAGES FAMILIES FORUM HEADQUARETRS" NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [Hersh Goldberg-Polin , Eden Yerushalmi and Ori Danino] instead of [ Ori Danino , Eden Yerushalmi and Hersh Goldberg-Polin ]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
6 من الأسرى لدى حماس (الفرنسية)

ومن بين الموقعين على الرسالة ضابطة مقاتلة برتبة ملازم أول تبلغ من العمر (23 عاما)، نقلت جيروزاليم بوست عنها القول غير متيقنة من تبعات قرارها "الصعب" بالتهديد بالتوقف عن أداء الخدمة بعد أن اهتزت ثقتها.

وقالت: "أنا لست مجرد جندية، أنا ضابطة وصهيونية"، قبل أن تضيف: "لقد وقعت على الرسالة، وقررت أنه مهما كان الأمر، لن أمدد خدمتي".

المصدر : جيروزاليم بوست

إعلان