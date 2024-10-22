نيويورك تايمز: هاريس تستقطب حليفا غير متوقع

قال الكاتب المحافظ البارز في صحيفة "نيويورك تايمز" بريت ستيفنز -أمس الاثنين- إنه سيصوت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لكي لا يعود المرشح الجمهوري دونالد ترامب مرة أخرى للحكم.

وأشار ستيفنز، في مقابلة له مع زميلته بالصحيفة غايل كولينز، إلى أن الناس ما فتئوا يوقفونه في الطريق يسألونه إن كان سيصوت لهاريس، مؤكدا أنه قد اتخذ لتوه قرارا بالتصويت لها رغم كل الضغوط التي تمارس عليه.

وقال ستيفنز: "كنت أفضل حقًا أن أنأى بنفسي عن هذه الانتخابات، لكن السادس من يناير/كانون الثاني وإنكار نتائج الانتخابات أمران لا يغتفران"، في إشارة إلى رفض ترامب وبعض مؤيديه الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز فيها قبل 4 سنوات الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي تقييمه لترامب، قال ستيفنز: "كما يحب صديقي ريتشارد نورث باترسون أن يقول: ’دونالد ترامب مجنون حرفيًا‘. وما ينجر عن هذا الجنون هو جيه دي فانس، الذي أجد أنه أسوأ من ترامب، لأنه معيب كرئيسه غير أنه أذكى منه بالضعف".

ويبدو أن ستيفنز لم يكن مرتاحا لهاريس في السابق، إذ وجه سؤالا إلى ستيفاني رول، المذيعة في قناة "إم إس إن بي سي" في برنامج "ريل تايم" مع بيل ماهر، عن سبب عدم جلوس هاريس لإجراء مقابلة حقيقية، والتعبير بشكل أكثر وضوحًا عن مواقفها السياسية للناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

وقد انتشر رد رول عليه على نطاق واسع، إذ قالت: "لدينا خياران، هناك بعض الأشياء التي ربما لا نعرف إجابة هاريس عنها حتى الآن، لكننا في عام 2024، نعرف بالضبط ما سيفعله ترامب، ومن هو، ونوع التهديد الذي يشكله على الديمقراطية".

ورغم أن ستيفنز قال إنه يخشى أن تتعثر هاريس في مواجهة خصوم أجانب مثل الصين وروسيا، وأن تتخذ قرارات سياسية تخدم القيم الأكثر تقدمية، فإنه قال: "أفضل أن أغامر مع رئيس أشك في كفاءته وأكره سياساته على رئيس أمقت شخصيته"، في إشارة إلى ترامب.

وكان ستيفنز قد حذر الجمهوريين من ترامب ومن انتخابه مرة أخرى قائلا إن ما هو على المحك هو "وحدة البلاد، إذ إننا نعيش أخطر اضطرابات اجتماعية منذ 50 عاما. ولدينا رئيس يثير الانقسام بطبيعته ويؤججه عن عمد"، حسب قوله.

ولم يعرب ترامب، هو الآخر، عن أي تعاطف مع ستيفنز، بل وصفه بأنه "خاسر يكره ترامب"، وأنه "بدا مرتبكًا تمامًا وغير متأكد من نفسه، في إشارة إلى ما قاله عنه خلال مقابلته في برنامج ’ريل تايم‘ مع بيل ماهر، إذ قال ستيفنز إنه لن يصوت لترامب، رغم أنه لم يلتزم بالتصويت لهاريس أيضًا، أما الآن، فإن ستيفنز أبرز أنه سيصوت لهاريس كي تصبح رئيسة، وهدفه من ذلك هو منع استيلاء ترامب الكامل على القيم الجمهورية التقليدية، حسب قوله.

وتعليقا على ذلك، عبرت كولينز عن أملها في أن يقوم الناس بنشر كلمة ستيفنز في "جميع الأحياء المحافظة العاقلة في البلاد".