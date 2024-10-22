صحيفة روسية: هل فعلا هدد ترامب بوتين بضرب موسكو "اللعينة"؟

قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الحالية دونالد ترامب إنه هدد الرئيس الروسي في إحدى المحادثات بتوجيه ضربة إلى "قلب موسكو اللعينة" في حال وجهت روسيا ضربة لأوكرانيا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "غازيتا" الروسية، تقول الكاتبة آنا غروموفا إن الكرملين كان متحفظا في رده على تصريحات دونالد ترامب، معتبرا أن ذلك يعد جزءا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن ترامب اختلق هذه القصة، لأنه عادة ما يميل إلى التحفظ أثناء المفاوضات، مضيفا على حسابه على منصة إكس "لقد زل لسان ترامب، هل كان يتحدث فعلا عن شن ضربة على موسكو اللعينة؟ بالطبع لا، عادة ما يكون مرنا في المفاوضات، هناك إجابة واحدة فقط على مثل هذا التصريح: واشنطن اللعينة ستتعرض للهجوم أيضا".

وجاء تصريح ترامب المثير للجدل في مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إذ زعم أنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة هدد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو.

هجوم لن تستوعبه

وقال ترامب للصحيفة الأميركية "قلت له: فلاديمير، إذا استهدفت أوكرانيا فسأشن ضدك هجوما قويا إلى درجة أنك لن تستوعبه، سأضرب مباشرة في قلب موسكو اللعينة".

وأضاف ترامب "قلت له: نحن أصدقاء، لا أريد فعل ذلك، لكن ليس أمامي خيار آخر"، ويزعم ترامب أن بوتين رد قائلا "ذلك غير ممكن"، وأنه (أي ترامب) أضاف مجيبا "بل هو ممكن".

وأوضحت الكاتبة أن ترامب لم يحدد توقيت تلك المحادثة أو سياقها، لكنه لفت إلى العلاقات الودية التي تجمعه مع الرئيس الروسي، قائلا "لديه شخصية مميزة تماما، إنه مختلف عن أي شخص آخر، أعرفه جيدا".

كما تطرق ترامب في حواره مع "وول ستريت جورنال" إلى اجتماعه مع الرئيس الصيني بمقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا في أبريل/نيسان 2017، واصفا العلاقة التي تجمعه مع شي جين بينغ بالجيدة.

كانا يتناولان الفواكه

وأكد ترامب أن ذلك اللقاء تزامن مع إعطائه أوامر للجيش الأميركي بإطلاق 60 صاروخا من طراز كروز على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا ردا على تنفيذ السلطات السورية هجوما بالأسلحة الكيميائية، وزعم ترامب أنه أخبر شي جين بينغ بالعملية عندما كانا يتناولان الفواكه.

وأضافت الكاتبة أن الكرملين اعتبر هذه التصريحات المثيرة التي أدلى بها ترامب جزءا من حملته الانتخابية، مشددا على أن روسيا تلتزم التحفظ بشأن فحوى المحادثات التي تجمع بين القيادات السياسية.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إن ترامب "يدلي في الوقت الراهن بالكثير من التصريحات الساخنة والمثيرة للمشاعر في الولايات المتحدة كجزء من الحملة الانتخابية، خاصة مع اقتراب مرحلتها النهائية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تتخذ موقفا مسؤولا للغاية بعدم الكشف عن فحوى المحادثات بين القادة السياسيين، في حين تتعامل الدول الأخرى مع هذه المسألة بشكل مختلف، على حد تعبيره.

وأضافت الكاتبة أن مجلس الدوما تبنى موقفا مماثلا، إذ وصفت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس سفيتلانا زوروفا هذه التصريحات بأنها جزء من الانتخابات.

وأضافت زوروفا "لديهم خبراء تقنيون، من المحتمل أنهم ناقشوا مثل هذه التصريحات مع ترامب، ويدركون العواقب المترتبة عن ذلك، يريد ترامب على ما يبدو إظهار صلابته، لكنه في الوقت ذاته يحاول الحفاظ على العلاقات من أجل المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا)".