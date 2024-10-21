ملياردير يهودي يصرّ على هزيمة ترامب

قالت صحيفة إسرائيلية إن مارك كوبان رجل الأعمال الناجح والنجم التلفزيوني يمثل شخصا بمثابة جيش بمواجهة غريمه الملياردير الآخر إيلون ماسك وغيرهم من المليارديرات الذين يدعمون سباق المرشح الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض من خلال دعم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي مقال لها بصحيفة يديعوت أحرونوت، تحدثت تسيبي شميلوفيت عن كوبان قائلة إنه يهودي وشخصية معروفة بفضل مشاريعه العديدة وثروته وظهوره التلفزيوني على مر السنين، وتقدر ثروته بأكثر من 6 مليارات دولار، وأصبح مليارديرا بفضل استثماراته التكنولوجية المبكرة.

ورغم أنه كان في السنوات الأخيرة نجما في برنامج الواقع الشهير "شارك تانك" فإن أنجح استثماراته كان فريق دالاس مافريكس الذي أصبح عام 2000 المساهم الرئيسي في رأسماله مقابل 285 مليون دولار، وبعد ربع قرن أصبحت قيمة المافريكس تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وقد باع كوبان معظم أسهمه في الفريق العام الماضي، لكنه لا يزال يشغل منصبا إداريا مهنيا.

وبعد فترة وجيزة من تعيين هاريس المرشحة الرئاسية خلفا لجو بايدن، أعلن كوبان دعمه لها، بشكل شبه شخصي، في محاولة لتفكيك رواية ترامب بأن المرشح الجمهوري هو رجل أعمال ناجح بسياسات اقتصادية متفوقة. وبدأ الأمر بمعركة على منصة "إكس" ضد أنصار ترامب، ولكن الأسبوع الماضي قرر كوبان أن يأخذ خطوة أخرى ويصعد إلى المسرح.

ويوم الخميس الماضي، ظهر كوبان في تجمع انتخابي في ويسكونسن، حيث قال إن سياسات ترامب التجارية والجمركية ستعيد التضخم وتسحق أحلام رجال الأعمال. كما زار أريزونا السبت ومن المتوقع أن يظهر في ميشيغان إلى جانب دوغ إيمهوف زوج هاريس.