الخرطوم – تلقت قوات الدعم السريع ضربة عسكرية ومعنوية بانضمام قائد قواتها في ولاية الجزيرة بوسط السودان أبو عاقلة محمد أحمد كيكل للجيش السوداني حسبما نقل مراقبون، وهو ما سيتيح للقوات المسلحة تسريع عملياتها العسكرية التي انطلقت لتحرير الولاية كما يرجح خبراء عسكريون.

وكشفت مصادر للجزيرة نت، أن كيكل قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة سلّم نفسه مع قواته وآلياته لقائد منطقة البطانة في الجيش السوداني العميد الركن أحمد شاع الدين، كما أكد مصدر مطلع في قوات الدعم السريع للجزيرة نت، أن انشقاق واستسلام كيكل للجيش السوداني لم يكن مفاجئة لهم.

من جهته، رحب الجيش بانضمام كيكل مع مجموعة كبيرة من قواته وبقرارهم القتال إلى جانب الجيش، "بعد انسلاخهم عن مليشيا الدعم السريع، بعدما تكشف لهم زيف وباطل دعاوى مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية، لتدمير البلاد أرضا وشعبا ومقدرات" حسب تعبيره.

وذكر بيان القوات المسلحة أنها "ترحب بهذه الخطوة الشجاعة، وتؤكد أنّ أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة"، وأكدت تجديدها عفو عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عن أي "متمرد ينحاز لجانب الوطن، ويبلغ بذلك أقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".

1. من أبو عاقلة كيكل؟

هو ضابط متقاعد في الجيش السوداني، أنشأ عام 2022 "قوات درع السودان" قبل أن يعلن في أغسطس/آب 2023 انحيازه لقوات الدعم السريع.

وينحدر كيكل من سهل البطانة وسط السودان، وبرز ناشطا وعضوا بالمكتب التنفيذي لـ"منبر البطانة الحر"، وهو كيان شعبي يهتم بالشؤون العامة في المنطقة، وشكّل الرجل حضورا لافتا بالمحافل التي نظمها المنبر الأهلي.

2. ما مواقف كيكل قبل أن ينضم إلى قوات الدعم السريع؟

احتج كيكل مع آخرين على ما يرونه تجاوزا في اتفاق جوبا لسلام السودان، الذي وقعته الحكومة مع الحركات المسلحة وتيارات أخرى عام 2020، وقال لدى إنشاء قواته إن الواقع القائم هو الذي فرض إنشاء هذه القوة "لتحفظ الأمن وتعيد التوازن الإستراتيجي في البلاد، في ظل اتفاقية جوبا التي ظلمت وسط وشمال وشرق السودان وكانت سببا في قيام درع السودان" حسب قوله.

وأوضح أن الهدف الإستراتيجي من تكوين قواته هو "الدفع نحو قيام ترتيبات أمنية، تشمل جميع المليشيات، وتفضي لتشكيل جيش وطني موحد".

3. ماذا حقق كيكل لقوات الدعم السريع بعد انضمامه إليها؟

استطاعت قيادة الدعم السريع أن تكسب سياسيا من انضمام شخصية عسكرية من وسط السودان إلى صفوفها، لتنفي اتهامات بأن قواتها تنحدر من إقليمي دارفور وكردفان من غرب البلاد.

كما استفادت من خبرته العسكرية ومعرفته بمنطقة شرق الجزيرة في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري للدعم السريع، عبر الطرق التي تستخدم غالبا في عمليات التهريب.

4. ما أسباب انشقاق أبو عاقلة كيكل عن قوات الدعم السريع؟

يكشف الكاتب والمحلل السياسي عزمي عبد الرازق، الذي ينحدر من ولاية الجزيرة، أن عملية التفاوض مع كيكل بدأت قبل أكثر من شهرين، ولعبت فيها عائلته الدور الأكبر بالتنسيق مع الجيش.

وكان من المقرر أن يعلن كيكل تحرير ود مدني عاصمة الولاية، لكنه واجه تعقيدات، وتعهد بالقتال مع قواته إلى جانب الجيش حتى تحرير كامل الولاية من قوات الدعم السريع، وعُد انشقاقه أكبر صفعة تلقتها القوات خلال الفترة الأخيرة.

5. ما المكاسب التي يحققها الجيش بانضمام كيكل إلى صفوفه؟

يرى الخبير الأمني أبو بكر عبد الرحيم أن انشقاق كيكل يعتبر ضربة عسكرية ومعنوية لقوات الدعم السريع، ويعطي دفعة معنوية وعسكرية للجيش في عملياته بولاية الجزيرة، حيث إن كيكل يملك معلومات عن قواته ونقاط ضعفها وقوتها، مما يؤدي لتحقيق تقدم سريع، كما أن قواته تنتشر من شرق النيل في شرق ولاية الخرطوم حتى منطقة شرق الجزيرة التي تنفتح على ولاية القضارف وكسلا في شرق السودان.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد الخبير الأمني أن ما حدث يُعتبر اختراقا استخباريا لقوات الدعم السريع، التي فوجئت بقائد قواتها ينضم إلى الجيش الذي يقاتلها، حيث ستجردها هذه الخطوة من الصبغة القومية بتمثيل وسط السودان، كما أن أكثر من 60% من قواتها بولاية الجزيرة هم من أبناء المنطقة.

6. ما موقف الدعم السريع من انشقاق قائده بولاية الجزيرة؟

يكشف قيادي في الدعم السريع للجزيرة نت أنهم لم يتفاجؤوا بانشقاق كيكل، حيث سبق أن خضع للتحقيق مرتين بسبب ارتباط وتواصل مقربين منه مع الجيش خلال الشهور الماضية.

من جهة أخرى، قلل القيادي من أهمية انضمام كيكل للجيش. وقال إن من انشقوا معه هم عشرات وبضع مركبات قتالية، ووصفه بـ"الخائن"، وقال إن حكما عسكريا سيصدر بشأنه.

7. على ماذا اتفق الجيش مع كيكل؟

يوضح مسؤول في "منبر البطانة الحر" للجزيرة نت، أن كيكل توصل إلى اتفاق مع الحكومة بعدم مساءلته وبالقتال إلى جانب الجيش مع قواته، وأن تخضع قواته لترتيبات أمنية مثل الحركات المسلحة بعد الحرب، وأن يتم تمثيل منطقته في السلطة وتمييزها في التنمية.

8. ما ردود الفعل على الاتفاق؟

خرجت مظاهرات مرحبة بالاتفاق في منطقة الفاو بولاية القضارف المتاخمة لولاية الجزيرة، التي كان كيكل يهاجم الدفاعات المتقدمة للجيش فيها، كما وجدت الخطوة ارتياحا في منطقة البطانة التي كان يقاتل أبناؤها مع الدعم السريع، بعد الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرا في مواجهة الجيش.

غير أن أحد قيادات لجان المقاومة بود مدني قال للجزيرة نت إن "كيكل وقواته ارتكبوا جرائم قتل ونهب واغتصاب بحق المدنيين، وهو مجرم ولا يحق لأي جهة منحه العفو عن حقوق المواطنين"، وإن رأس الدولة من حقه منحه عفوا عن الحق العام وليس الخاص، وإن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.