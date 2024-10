جيروزاليم بوست: يبدو أن هاريس تقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

قالت جيروزاليم بوست إنه قد بدا أن المرشحة الديمقراطية للرئاسية الأميركية كامالا هاريس تدعي أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأنها وصفت تلك الإبادة بأنها "حقيقية"، وذلك خلال محاضرة في ميلواكي يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في قصاصة بقلم ماتيلدا هيلي- أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مساء السبت كامالا هاريس وهي تخاطب مجموعة من الطلاب في جامعة ويسكونسن ميلواكي قبل أن يقاطعها طالب يطلب منها التحدث عن "الإبادة الجماعية" في غزة.

وتقول هاريس للطلاب إنها "مهتمة بهم للغاية" قبل أن يقاطعها الطالب الذي يقول "وبالإبادة الجماعية، أليس كذلك؟ مليارات الدولارات التي استثمرتموها في الإبادة الجماعية؟"، وردت هاريس قائلة إنها تحترم حق الطالب في الكلام، "أنا أحترم حقك في الكلام. أنا أتحدث الآن، وأعرف ما تتحدث عنه. أريد وقف إطلاق النار. أريد أن تنتهي الحرب".

وواصل الطالب الذي يرتدي كوفية، سؤالها عن الإبادة الجماعية وهو يشق طريقه عبر الحشد نحوها، قبل أن تشير إليه وأفراد من الأمن يرافقونه خارج الغرفة، وتقول للحشد "اسمعوا.. ما يتحدث عنه حقيقي. هذا ليس الموضوع الذي أتيت لمناقشته اليوم ولكنه حقيقي.. أنا أحترم رأيه".

وأخرجت شرطة الجامعة الطالب الذي تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط، وفقا لمتحدث باسم الجامعة.

WATCH — Vice President Harris in response to a heckler screaming that Israel is committing "genocide"

“Listen, what he’s talking about, it’s real. It’s real. That’s not the subject that I came to discuss today, but it’s real and I respect his voice”

(Watch videos from left to… pic.twitter.com/tZwmVIWYsk

— Jon Levine (@LevineJonathan) October 19, 2024