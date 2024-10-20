جيروزاليم بوست: يبدو أن هاريس تقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

قالت جيروزاليم بوست إنه قد بدا أن المرشحة الديمقراطية للرئاسية الأميركية كامالا هاريس تدعي أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأنها وصفت تلك الإبادة بأنها "حقيقية"، وذلك خلال محاضرة في ميلواكي يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في قصاصة بقلم ماتيلدا هيلي- أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مساء السبت كامالا هاريس وهي تخاطب مجموعة من الطلاب في جامعة ويسكونسن ميلواكي قبل أن يقاطعها طالب يطلب منها التحدث عن "الإبادة الجماعية" في غزة.

وتقول هاريس للطلاب إنها "مهتمة بهم للغاية" قبل أن يقاطعها الطالب الذي يقول "وبالإبادة الجماعية، أليس كذلك؟ مليارات الدولارات التي استثمرتموها في الإبادة الجماعية؟"، وردت هاريس قائلة إنها تحترم حق الطالب في الكلام، "أنا أحترم حقك في الكلام. أنا أتحدث الآن، وأعرف ما تتحدث عنه. أريد وقف إطلاق النار. أريد أن تنتهي الحرب".

وواصل الطالب الذي يرتدي كوفية، سؤالها عن الإبادة الجماعية وهو يشق طريقه عبر الحشد نحوها، قبل أن تشير إليه وأفراد من الأمن يرافقونه خارج الغرفة، وتقول للحشد "اسمعوا.. ما يتحدث عنه حقيقي. هذا ليس الموضوع الذي أتيت لمناقشته اليوم ولكنه حقيقي.. أنا أحترم رأيه".

وأخرجت شرطة الجامعة الطالب الذي تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط، وفقا لمتحدث باسم الجامعة.

https://x.com/LevineJonathan/status/1847755580456460602?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1847755580456460602%7Ctwgr%5Ec9b3543bacc2f46e170f812951f9bb4c70bba8a4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jpost.com%2Fdiaspora%2Farticle-825264

وتعليقا على ذلك، أفاد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك بوست بأن هاريس "أثبت للتو علنا الاتهام الكاذب والخبيث بأن إسرائيل متورطة في إبادة جماعية".

وقال لصحيفة أميركية يوم السبت "كثيرون، ومن بينهم أنا، كانوا يشتبهون دائما في أنها كانت تتبنى نظرة مشوهة ومعادية للسامية، للدفاع الإسرائيلي عن النفس ضد همجية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن القطة خرجت من الحقيبة الآن"، وأضاف "وجهة نظرها جاهلة وخبيثة. إن إعطاء مصداقية علنية لهذا القذف بجرائم دموية مقززة يحرم هاريس من تولي أي منصب عام، ناهيك عن الرئاسة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطالب من منتسبي مجموعة التحالف الشعبي لجامعة ويسكونسن-ميلواكي من أجل فلسطين، التي نشرت مقطع فيديو على موقعها على إنستغرام، وكتبت أنها نظمت احتجاجا طلابيا ضخما على محاضرة هاريس في 4 مواقع خارج القاعة، وأن أحد الطلاب قاطع المحاضرة.

وأضاف البيان "عند الخروج من الحدث، أُجبر موكبها على المرور مباشرة بجوار جميع المحتجين"، وذلك ما أكدته "صحيفة ميلواكي سانتينيل" التي قالت إن موكب هاريس مر أمام متظاهرين مؤيدين لفلسطين في الحرم الجامعي.