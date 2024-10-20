إندبندنت: تفاعل واسع مع أميركية تصوت لأول مرة وعمرها 81

لم تصوت الأميركية بيتي كارتليدج (81 عاما) في انتخابات قط، قائلة إن زوجها لم يرد لها ذلك، وكانت صغيرة السن عندما تزوجته فلم تسائله في أمره، ولكن بعد موته العام الماضي استطاعت الإدلاء بصوتها هذه السنة في فترة التصويت المبكر، ولاقت قصتها تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا ما جاء في تقرير لصحيفة إندبندنت بقلم مراسلتها المتخصصة بشؤون الحياة الأميركية كيلي ويرنر، وعبرت بيتي التي تسكن في ولاية جورجيا -الأربعاء- عن سعادتها قائلة "سأصوت لأول مرة في حياتي"، وبعد تجربتها عبرت عن رغبتها بالتصويت مرة أخرى إذا تسنت لها الفرصة.

وتراوحت ردود فعل المعلقين بين مبارك لها، ومنتقد لزوجها الراحل، فمثلا قالت مستخدمة على منصة إكس (تويتر سابقا) "سعيدة جدا بأنها أدلت بصوتها لمرة واحدة على الأقل، من المذهل أن الرجال كانوا يفكرون بهذه الطريقة عن حقنا بالتصويت".

وتساءل مستخدم آخر "كم من النساء في الولايات المتحدة يتحكم فيهن أزواجهن؟ للأسف، أظن أن هناك الكثير،" وعلق آخر "إن قصتها حزينة للغاية."

ولكن وسط هذه الانتقادات والنقاشات، فضل البعض التركيز على الجانب الإيجابي للقصة، وقالت إحداهن "إن هذا لخبر رائع، جولة الانتخابات هذه تعني الكثير للأميركيين، وهي أكثر أهمية مما كنا نظن".