واشنطن- مع بدء غزو بري إسرائيلي لمنطقة جنوب لبنان، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسالها 7 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط تزامنا مع تصاعد التوترات بالمنطقة.

وقال مسؤولون بالبنتاغون إن القوات الإضافية ستعزز الأمن للقوات الأميركية البالغ عددها نحو 40 ألف جندي، والمتمركزة بالفعل في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل.

وأفادت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ بأن نشر القوات سيشمل أيضا أسرابا مقاتلة متعددة، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أميركيون أنهم يعتقدون أن الغزو الإسرائيلي سيكون محدودا.

إستراتيجية

ويستغرب بعض المعلقين من تكرار إرسال إدارة الرئيس جو بايدن آلاف الجنود كل مرة يحدث فيها تصعيد بين إسرائيل و"أعدائها" بدءا من عملية "طوفان الأقصى" قبل قرابة العام.

وردّ وزير الدفاع لويد أوستن -في بيان صدر أول أمس- محذرا من أنه "إذا استخدمت إيران أو شركاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية بالمنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

وأشارت إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، والتي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى ضرورة "تقليل الطلب على الموارد التي تفرضها منطقة الشرق الأوسط على واشنطن على المدى الطويل".

وتحتفظ واشنطن حاليا بنحو 40 ألف جندي بدول الشرق الأوسط، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، واستمرار العدوان على غزة، وتعرض قوات أميركية لهجمات داخل العراق وسوريا والأردن، إضافة للتوترات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، يحذّر عدد من المعلقين الأميركيين من مخاطر انزلاق بلادهم إلى صراع أكبر، يمكن أن يورّط بعضا من عشرات آلاف العسكريين الأميركيين المتمركزين بجميع أنحاء المنطقة.

وبحسب تقارير دورية للكونغرس ينتشر آلاف الجنود الأميركيين بالعراق وسوريا والأردن وإسرائيل على النحو التالي:

الأردن : لم يسمع كثيرون عن وجود قوات أميركية هناك، إلى أن وقع هجوم يناير/كانون الثاني الماضي الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات. وعلى الرغم من "سرية" عدد القوات الأميركية بالمملكة، ترجح بعض التقديرات أنه يوجد 2900 جندي منذ يونيو/حزيران 2023 بناء على طلب الحكومة الأردنية، بهدف دعم عملياتها ضد مقاتلي تنظيم الدولة، إضافة للقيام بمهام استخباراتية.

: لم يسمع كثيرون عن وجود قوات أميركية هناك، إلى أن وقع هجوم يناير/كانون الثاني الماضي الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات. وعلى الرغم من "سرية" عدد القوات الأميركية بالمملكة، ترجح بعض التقديرات أنه يوجد 2900 جندي منذ يونيو/حزيران 2023 بناء على طلب الحكومة الأردنية، بهدف دعم عملياتها ضد مقاتلي تنظيم الدولة، إضافة للقيام بمهام استخباراتية. العراق: يوجد فيه قرابة 2500 جندي، ومنذ يوليو/تموز 2021 اتفق الطرفان الأميركي والعراقي على تحويل الوجود العسكري الأميركي إلى دور استشاري غير قتالي يدعم الحكومة العراقية في مواجهة بقايا تنظيم الدولة. لكن شن هجمات أميركية انتقامية ردا على مهاجمة قاعدة البرج 22 في الأردن، دفع إلى زيادة الشكوك في مستقبل بقاء القوات الأميركية بالعراق. واتفقت الدولتان مؤخرا على استكمال انسحاب القوات الأميركية خلال عامين.

يوجد فيه قرابة 2500 جندي، ومنذ يوليو/تموز 2021 اتفق الطرفان الأميركي والعراقي على تحويل الوجود العسكري الأميركي إلى دور استشاري غير قتالي يدعم الحكومة العراقية في مواجهة بقايا تنظيم الدولة. لكن شن هجمات أميركية انتقامية ردا على مهاجمة قاعدة البرج 22 في الأردن، دفع إلى زيادة الشكوك في مستقبل بقاء القوات الأميركية بالعراق. واتفقت الدولتان مؤخرا على استكمال انسحاب القوات الأميركية خلال عامين. سوريا: يوجد فيها نحو 900 جندي للقيام بعمليات "مكافحة الإرهاب" ضد تنظيم الدولة، ويدعم الوجود العسكري هناك قوات الجيش السوري الحر الذي يتشكل أغلبه من مليشيات كردية.

يوجد فيها نحو 900 جندي للقيام بعمليات "مكافحة الإرهاب" ضد تنظيم الدولة، ويدعم الوجود العسكري هناك قوات الجيش السوري الحر الذي يتشكل أغلبه من مليشيات كردية. إسرائيل: لا تتوفر معلومات موثقة حول أعداد القوات الأميركية داخلها، في الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية سرية، واحدة على الأقل، تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512" وتضم نظام مراقبة راداري يمكنه اكتشاف وتتبع تهديدات الصواريخ الباليستية.

دول مستقرة

كما ينتشر آلاف الجنود الأميركيين في العديد من دول الشرق الأوسط ذات الطابع المستقر مثل:

الكويت: يتمركز قرابة 13 ألفا و500 جندي أميركي في هذا البلد منذ عام 1991، عندما طرد التحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت كجزء من حرب الخليج الأولى، وتتمركز هذه القوات في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية.

يتمركز قرابة 13 ألفا و500 جندي أميركي في هذا البلد منذ عام 1991، عندما طرد التحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت كجزء من حرب الخليج الأولى، وتتمركز هذه القوات في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية. قطر: للولايات المتحدة نحو 8 آلاف جندي أميركي في قاعدة "العديد" التي تستضيف المقر الإقليمي للقيادة الوسطى الأميركية.

للولايات المتحدة نحو 8 آلاف جندي أميركي في قاعدة "العديد" التي تستضيف المقر الإقليمي للقيادة الوسطى الأميركية. البحرين: تحتفظ واشنطن بأكثر من 9 آلاف جندي يتمركز أغلبهم في قاعدة بحرية أميركية، تعد مقرا للقيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأميركي، ويعد ميناء خليفة بن سلمان في البحرين أحد المرافق القليلة بالخليج التي يمكن أن تستوعب حاملات الطائرات الأميركية.

تحتفظ واشنطن بأكثر من 9 آلاف جندي يتمركز أغلبهم في قاعدة بحرية أميركية، تعد مقرا للقيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأميركي، ويعد ميناء خليفة بن سلمان في البحرين أحد المرافق القليلة بالخليج التي يمكن أن تستوعب حاملات الطائرات الأميركية. الإمارات: يوجد فيها 3500 جندي أميركي بشكل أساسي في قاعدة الظفرة الجوية التي تضم مركز الخليج للحرب الجوية، وهو مركز إقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي، تديره الإمارات والولايات المتحدة بشكل مشترك.

يوجد فيها 3500 جندي أميركي بشكل أساسي في قاعدة الظفرة الجوية التي تضم مركز الخليج للحرب الجوية، وهو مركز إقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي، تديره الإمارات والولايات المتحدة بشكل مشترك. السعودية: يتمركز بها نحو 2700 جندي أميركي للقيام بمهام تدريب الجيش السعودي، وتقديم المشورة والمساعدة ضد أي مخاطر أو تهديدات، من خلال دعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

يتمركز بها نحو 2700 جندي أميركي للقيام بمهام تدريب الجيش السعودي، وتقديم المشورة والمساعدة ضد أي مخاطر أو تهديدات، من خلال دعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. تركيا: لدى الولايات المتحدة أكثر من 1000 جندي فيها بصفتها عضوا في الناتو، ويتمركزون بالأساس في قاعدة إنجرليك جنوب البلاد.

لدى الولايات المتحدة أكثر من 1000 جندي فيها بصفتها عضوا في الناتو، ويتمركزون بالأساس في قاعدة إنجرليك جنوب البلاد. سلطنة عُمان: يوجد فيها بضع مئات من الجنود، معظمهم من القوات الجوية.

يوجد فيها بضع مئات من الجنود، معظمهم من القوات الجوية. مصر: يشارك 465 جنديا أميركيا في قوات حفظ السلام الدولية الموجودة في شبه جزيرة سيناء، كجزء من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

مستقبل القوات

وطرح تقرير صدر حديثا -عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن- 3 بدائل لمستقبل الوجود الأميركي بالشرق الأوسط، على النحو التالي: