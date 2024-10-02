صحافة عالمية: الهجوم زاد فرص نتنياهو لإقناع الجيش بمهاجمة طهران وبايدن قد يتدخل بالحرب

استعرضت صحف عالمية التطورات السياسية التي صاحبت إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، مسلطة الضوء على التداعيات المحتملة والمواقف المختلفة للأطراف المعنية.

ورجح تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست" حدوث تغيير في المقاربة الإسرائيلية تجاه إيران، فبعد محاولات سابقة فاشلة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع قادة الجيش لديه بجدوى مهاجمة إيران، "قد يكون الهجوم الصاروخي الأخير فرصة لتغيير هذا الموقف، وإقناعهم بضرورة ذلك".

وأشارت المجلة إلى اعتقاد من وصفتهم بـ"صقور إسرائيل" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد يقوم مع اقتراب نهاية ولايته، بتقديم دعمه لعملية عسكرية ضد إيران وبرنامجها النووي.

رد مدروس

ومن ناحيتها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تأمل في رد فعل إسرائيلي مدروس على الهجوم الإيراني، لكن الصحيفة أشارت إلى مفارقة مهمة تتمثل في محدودية قدرة واشنطن على التأثير في قرارات تل أبيب.

وفي هذا السياق، حذر المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية، جوناثان باليكوف، من أن التحدي المتمثل في تجنب حرب إقليمية قد بلغ أصعب نقطة منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر روي بنيشاي من مغبة التصعيد غير المحسوب، ودعا إسرائيل إلى الموازنة بين الرغبة في الرد وضرورة مراعاة المخاوف الأميركية من اندلاع حرب إقليمية.

كما أشار إلى أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية قد يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والأميركية على حد سواء، مؤكدا ضرورة تنفيذ رد تراه واشنطن مناسبا وشرعيا ومدروسا.

الحرب الإقليمية

وفيما يتعلق بنشوب حرب إقليمية رأى جوليان بيرجر في تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" أن الغارات الصاروخية الإيرانية تشير إلى اشتعال الصراع الإقليمي الذي طالما أثار المخاوف، مضيفا أن ما وصفها بـ"مزاعم الأميركيين" حول دورهم في منع حرب إقليمية لم يعد لها أي قيمة في ظل التطورات الأخيرة.

وفي تطور سياسي داخلي انتقدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها ما وصفته بـ"القيادة المتهورة" التي تدفع البلاد نحو حرب إقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمر بأصعب فترة في تاريخها، منتقدة نتنياهو لعدم الوفاء بوعوده للإسرائيليين، باستثناء "وعد العيش وسط العنف".

مفارقات إسرائيل

ومن جهتها، سلطت الصحيفة السويسرية "لو تومبس" الضوء على ما وصفته بـ"مفارقات" الوضع الإسرائيلي، فرغم قدرة إسرائيل على قصف بيروت وحتى طهران، فإنها عاجزة عن منع هجوم كبير على أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى افتقار إسرائيل إلى رؤية سياسية قابلة للتنفيذ، واصفة سياستها بأنها "فعالة على المدى القصير لكنها عقيمة على المدى البعيد".

أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فتناولت ما وصفته بـ"النظام الجديد" الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي فرضه في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحلم يراود إسرائيل والولايات المتحدة منذ عقود، لكنهما كلما حاولتا فرضه، كانتا تصطدمان بالواقع وتفشلان في تحقيقه.