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سياسة|غزة في عام|فلسطين

تضامن عالمي مع غزة.. من الجندي الأميركي بوشنيل إلى حراك الجامعات

متظاهرة ترفع علم فلسطين أمام مقر الكونغرس الأميركي بواشنطن في يوليو/تموز الماضي (رويترز)
2/10/2024

في ظل عجز دولي عن ردع التوحش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد العالم حالات فريدة وغير مسبوقة للحراك الدولي المتضامن مع فلسطين بمبادرة من حكومات وأفراد وجماعات أهلية.

فمن واقعة إحراق الجندي الأميركي آرون بوشنيل نفسه قبالة سفارة إسرائيل بواشنطن في فبراير/شباط الماضي احتجاجا على تواطؤ إدارة بلاده مع إسرائيل في الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سكان غزة، مرورا باستقالة موظفين في إدارة جو بايدن نفسها، والحراك الطلابي العالمي- وقف العالم متضامنا مع أطفال غزة متحديا جلادهم الإسرائيلي.

ودفعت الشركات الكبرى الداعمة لإسرائيل ومستوطناتها أثمانا باهظة جراء المقاطعة المتواصلة لبضائعها وخدماتها.

وفي ما يلي متابعات الجزيرة نت للحراك في حقلي السياسة والاقتصاد.

تغطية غزة - الدمار في قطاع غزة

المصدر : الجزيرة

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