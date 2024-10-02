تضامن عالمي مع غزة.. من الجندي الأميركي بوشنيل إلى حراك الجامعات

في ظل عجز دولي عن ردع التوحش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد العالم حالات فريدة وغير مسبوقة للحراك الدولي المتضامن مع فلسطين بمبادرة من حكومات وأفراد وجماعات أهلية.

فمن واقعة إحراق الجندي الأميركي آرون بوشنيل نفسه قبالة سفارة إسرائيل بواشنطن في فبراير/شباط الماضي احتجاجا على تواطؤ إدارة بلاده مع إسرائيل في الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سكان غزة، مرورا باستقالة موظفين في إدارة جو بايدن نفسها، والحراك الطلابي العالمي- وقف العالم متضامنا مع أطفال غزة متحديا جلادهم الإسرائيلي.

ودفعت الشركات الكبرى الداعمة لإسرائيل ومستوطناتها أثمانا باهظة جراء المقاطعة المتواصلة لبضائعها وخدماتها.

وفي ما يلي متابعات الجزيرة نت للحراك في حقلي السياسة والاقتصاد.