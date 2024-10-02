ترامب: إيران وإسرائيل مثل طفلين يتقاتلان في ساحة المدرسة

شبّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل بـ"طفلين يتقاتلان في فناء المدرسة".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ترامب قوله إنه في بعض الأحيان عليك أن تدع الأمر يستمر قليلا، ثم "ترى ما سيحدث"، وذلك في ردوده على أسئلة الصحفيين خلال حملته الانتخابية في ميلواكي بولاية ويسكونسن.

وكرر ترامب خلال حديثه حجته بأنه ما كان لكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط أن تقع لو كان لا يزال رئيسا. وقال إن التطورات الأخيرة "سببها حقا عدم احترام الولايات المتحدة" في عهد الرئيس جو بايدن.

كارثة عالمية

ووصف، وفقا لـ"فوكس نيوز" هجوم إيران على إسرائيل أمس بأنه "قريب جدا من كارثة عالمية"، مضيفا أن "الأعداء لن يحترموا بلدنا بعد الآن، بعد هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وقال أيضا: "لقد كنت أتحدث عن الحرب العالمية الثالثة لفترة طويلة، ولا أريد أن أدلي بتنبؤات لأن التنبؤات تتحقق دائما. لدينا رئيس غير موجود ونائبة رئيس غير موجودة. يجب أن يكونا مسؤولين، لكن لا أحد يعرف ما يحدث".

ونسب موقع "هيل" الأميركي لترامب انتقادا لكامالا هاريس الخصم الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "إذا تم انتخاب هاريس، فإن ذلك سيؤدي إلى فوضى عارمة على الساحة العالمية".