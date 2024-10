ساموراي فلسطين.. السنوار كما رآه مغردون يابانيون

فاح عبق الشهادة في الآفاق، وملأت نواحي الأرض صورة ملثم قاتل وحيدا حتى الرمق الأخير دون أن يرفع راية بيضاء، وغدا سيد الطوفان يحيى السنوار بطلا ملهما أسطوريا عابرا للزمان والمكان، إذ كانت لحظة الموت هي البداية له لا الفناء.

رثاه ملايين البشر في أصقاع الأرض، واستحضر كل قوم أجمل معاني البطولة وأسبغوها عليه، وتمثلوا صور الفضيلة فجمعت له، فقد كانت بداياته تنبئ عن النهاية، وكانت تلك الخاتمة هي الحلم الذي راوده طوال حياته.

لم يغب اليابانيون عن جلال المشهد، وكتبوا في سجله حروفا من مخيالهم الجمعي الزاخر بمعاني العظمة، كأن الرجل عاد بهم إلى زمن المحاربين القدامى "الساموراي" الذين تمتعوا بالفضيلة والتضحية والشجاعة الأبدية.

The honor of a samurai does not lie in merely dying in battle, but in sparing his life for the sake of righteousness. Mr. Sinwar gave his life for the very cause of Palestine. We Japanese admire those who die fighting for righteousness to the end. He is truly a samurai.

— 未歩川 犀 Mihokawa Sei@断易と九星気学 (@vespertine1023) October 18, 2024