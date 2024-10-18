غزيون: استشهاد السنوار لن يؤثر على المقاومة

غزة- قال فلسطينيون في قطاع غزة إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار لن يؤثر على المقاومة في القطاع، مستدلين على ذلك باستشهاد الكثير من القيادات الكبيرة خلال السنوات الماضية، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعافها.

وأشاد الفلسطينيون في شهادات متفرقة للجزيرة نت بشجاعة وإقدام السنوار، ونيله الشهادة خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل الخميس اغتيال السنوار "صدفة"، بعد اشتباكه مع جنودها، في منزل بحي تل السلطان بمدينة رفح الخاضعة للاحتلال.

كما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، في كلمة متلفزة، استشهاد السنوار، مضيفا أن الحركة سوف تسير "على دربه في مقارعة الاحتلال حتى دحره".