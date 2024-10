مقابلة هاريس مع "فوكس نيوز" في 5 نقاط

أجرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية كامالا هاريس -أمس الأربعاء- المقابلة التلفزيونية الأكثر تحديا في حملتها، إذ تجادلت مع مذيع "فوكس نيوز" بريت باير حول ملفات عديدة، بينها الحدود واللياقة الذهنية للرئيس جو بايدن وإذا ما كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية.

وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، قال الكاتبان نيكولاس نيهاماس وكاتي رودجرز إنه بالنسبة إلى مرشح ديمقراطي للرئاسة، فإن الظهور على قناة فوكس نيوز يشبه تقريبا دخول عرين الأسد. وفي مقابلة الأربعاء، كان الأسد هو المذيع بريت باير، الذي قاطع نائبة الرئيس عدة مرات وجادلها باستفاضة.

في المقابل، وجهت هاريس المقابلة لمصلحتها إلى حد كبير، وحاولت في أول مقابلة لها على فوكس نيوز الوصول إلى ملايين الناخبين، خاصة النساء المحافظات.

وفي ما يلي النقاط الخمس الرئيسة في المقابلة:

في إجابة حاسمة، قالت هاريس: "لن تكون رئاستي استمرارا لولاية بايدن"، مضيفة أنها تمثل جيلا مختلفا من القيادة وستعالج قضايا مثل الإسكان والمشاريع الصغيرة بطرق مختلفة.

ويرى الجمهوريون أن عدم استعداد هاريس لتوضيح اختلافاتها مع الرئيس هدية سياسية. ففي مقابلة تلفزيونية أخرى الأسبوع الماضي، قالت هاريس إنه "لا شيء يتبادر إلى الذهن" عندما سُئلت عما ستفعله بشكل مختلف عن بايدن.

وعندما سألها باير بذكاء متى لاحظت لأول مرة أن "قدرات الرئيس بايدن العقلية تراجعت"، قالت إنه كان أكثر من قادر على قيادة البلاد، على عكس ترامب الذي وصفته بـ"غير الملائم" و"غير المستقر" و"الخطير".

منذ بداية المقابلة، بدا أن باير مصمم على محاصرة هاريس، وغالبا بتكرار حجج ترامب.

وقد استغرق الأمر أقل من 20 ثانية ليقاطعها لأول مرة، ولم تكن هاريس -التي تعرف بمهارتها في المراوغة- قد بدأت حتى بالإجابة عن سؤاله الافتتاحي، واستمر هذا الأسلوب معظم وقت المقابلة.

أتاحت المقابلة لهاريس الوصول إلى جمهور كبير من النساء الجمهوريات اللواتي تحاول حملتها كسب تأييدهن.

ويعتقد مستشاروها أن هناك شريحة من النساء المحافظات اللاتي قد يكن مترددات أو اللواتي تبقين مستعدات للاستماع إليها.

ويعتقد مسؤولو حملة هاريس أن الحديث عن الوضع الحالي لقيود الإجهاض في الولايات المتحدة هو إستراتيجية رابحة مع الناخبات، خصوصا الليبراليات.

وركز كل من باير وهاريس على ملفي الهجرة وأمن الحدود، وهي موضوعات أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنها تهم الناخبات بشكل كبير.

Whoever told Kamala to do the interview w/ Bret Baier,

I would like to send a personal handwritten thank you vote.

Kamala’s campaign is in turmoil. pic.twitter.com/us7KobQrQb

— ThePersistence (@ScottPresler) October 17, 2024