"لاعب خطير".. التهديد البحري السري لحزب الله

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن حزب الله طوّر على مدى العقد الماضي ترسانة بحرية كبيرة، وأوردت ما قاله خبير ميداني إسرائيلي من أن الصواريخ البحرية لهذا الحزب "تتمتع بقدرة كهروضوئية لاصطياد الهدف؛ إنها لاعب خطير".

ونسبت الصحيفة إلى موقع "والا" العبري الإخباري قوله إن مسؤولي البحرية الإسرائيلية يعتقدون أن حزب الله لا تزال لديه ذراع بحرية عاملة تمتلك صواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية بحرية محتملة أيضًا.

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وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي ظل يراقب من كثب القدرات البحرية لحزب الله على مدى العقد الماضي، مشيرا إلى أن معظم انتباهه كان منصبًّا على صاروخ ياخونت الأسرع من الصوت، الروسي الصنع، والذي وصف بأنه "كابوس الأساطيل الغربية".

وأضاف، نقلا عن بعض التقديرات، أن روسيا باعت هذا الصاروخ لسوريا وأنه بعد ذلك نقل إلى حزب الله.

وأبرز "والا" أن حزب الله طور وحدة بحرية سرية بدعم من إيران، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نجح في تقليص بعض قدراتها. وأشار الموقع إلى أن الوحدة البحرية لحزب الله لديها قدرات متطورة تمكنها من تنفيذ الغارات الساحلية ومهاجمة السفن.

ولفت "والا" إلى أن حزب الله حصل كذلك على صواريخ وأجهزة رادار متقدمة، بعضها مشابه لتلك التي يمتلكها الحوثيون في اليمن.

لكن الموقع نسب إلى مسؤولين بالبحرية الإسرائيلية استبعادهم أن يحاول حزب الله شن هجوم بحري مفاجئ على إسرائيل بسبب اليقظة البحرية للجيش الإسرائيلي بالقرب من المياه اللبنانية.

وكان حزب الله قد ضرب السفينة الحربية INS Hanit بصاروخ C-802 خلال حرب لبنان الثانية، لكن المنظمة قامت بتحديث ترسانتها منذ ذلك الحين، وفقا للموقع.

وحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يفترض أن إيران قامت بتهريب مجموعة واسعة من الصواريخ إلى حزب الله قبل الحرب الحالية وأثناءها.

ونقل الموقع عن خبير ميداني إسرائيلي قوله إن "الحوثيين استخدموا صاروخًا باليستيا بحريا فاجأ العديد من وكالات الاستخبارات الغربية"، مضيفا أن هذه الصواريخ "تتمتع بقدرة كهروضوئية لاصطياد الهدف. إنها لاعب خطير؛ إنها تأتي من ارتفاع عال جدا وتهبط على السفينة بزاوية حادة. ويمكن للقبة الحديدية البحرية التعامل معها، لكنها تهديد جديد وصعب في الساحة".

وأضاف الخبير أن إسرائيل كانت تعلم أن الصينيين لديهم صواريخ مماثلة، لكن الإيرانيين طوروها ونقلوها إلى الحوثيين الذين استخدموها ضد العديد من السفن. وهناك وثائق تُظهر أن أحد صواريخهم أصاب سفينة بزاوية 40 درجة، وذلك يمثل تحديًا للدفاعات؛ فكلما نزل الصاروخ من الأعلى بشكل أكثر حدة كان من الصعب اعتراضه".