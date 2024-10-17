صحف عالمية: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات لشمال غزة وبدأت استهداف مقار حكومية في لبنان

تناولت صحف عالمية العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام عملية إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وقالت إن التلويح الأميركي بإعادة النظر في إمدادات الأسلحة يعكس تباينا في معاملة واشنطن مع تل أبيب.

فقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل سمحت بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى شمال غزة بعد يوم من تحذير أميركي شديد اللهجة، لكنها نقلت عن وكالات الإغاثة أن الشحنة "تمثل جزءا بسيطا جدا من حاجة السكان الأساسية".

وشددت هذه الوكالات على أن ما تسميه إسرائيل فشلا في توزيع المساعدات يعود في الأصل إلى العراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة الشاحنات وعمليات الاستهداف التي تتعرض لها.

وفي صحيفة غارديان البريطانية، قال باتريك ونتور -في مقال له- إن الرسالة الأميركية الموجهة لإسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة "تعكس مستويات متباينة من الدعم الأميركي لإسرائيل على مختلف الجبهات".

وأضاف الكاتب "ربما توحي الرسالة بوجود انقسامات داخل إدارة (الرئيس الأميركي) جو بايدن، فقد ظهر ذلك في لبنان أيضا عندما دعمت واشنطن وقفا لإطلاق النار لمدة 21 يوما، لكن سرعان ما برزت مؤشرات ضوء أميركي أخضر لعملية عسكرية برية في لبنان".

وفي صحيفة فايننشال تايمز، تناول تقرير مقتل مسؤولين محليين في مدينة النبطية اللبنانية إثر غارة إسرائيلية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى من نوعها من حيث طبيعة المبنى المستهدف.

ووفقا للتقرير، فإن الهجوم "يثير مخاوف من أن إسرائيل توسع هجماتها ضد حزب الله لتشمل المكاتب الحكومية والمسؤولين المدنيين"، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف خلال الأيام الماضية مباني تاريخية أيضا.

إسرائيل متورطة في جبهات متعددة

أما صحيفة هآرتس، فنشرت مقالا يرى أن إسرائيل بدت متورطة في حرب متعددة الجبهات بعد مرور عام على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتبر المقال أن إسرائيل "ستجد نفسها غارقة في احتلال متجدد في غزة ولبنان إذا لم تحدد إستراتيجية واضحة لليوم التالي تُحسن الموقف الدفاعي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية والدولية".

وفي مجلة فورين أفيرز، تناول مقال بعض المعطيات التي تجعل اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل "احتمالا مستبعدا" في ظل البعد الجغرافي بينهما.

وقال المقال إن بُعد المسافة "يمثل العائق الرئيسي أمام مواجهة مباشرة بالشكل الذي حذر منه محللون"، مشيرا إلى وجود دول أخرى بينهما لن يكون من السهل إقحامها في صراع مماثل. ومع ذلك، يتوقع المقال مزيدا من التصعيد في طبيعة المواجهة بالصورة التي تبدو عليها حاليا.