سي إن إن تحصي 40 من "أكاذيب" ترامب في بنسلفانيا

أحصت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية ما قالت إنهم 40 ادعاء كاذبا للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، خلال تجمعين انتخابيين في ولاية بنسلفانيا مؤخرا.

وقالت الشبكة إن تلك الأكاذيب تتعلق بقضايا ملحة، أبرزها المهاجرون والاستجابة الفدرالية لإعصاري هيلين وميلتون، كما كرر أكاذيبه القديمة المفضلة حول مواضيع كان يهاجمها منذ حملته الرئاسية عام 2016.

واستعرضت "سي إن إن" الخطابات التي ألقاها ترامب في تجمعين انتخابيين، عقدهما أمس الأربعاء في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، أحدهما في مدينة سكرانتون والآخر في مدينة ريدينغ، وقالت إنه في هذين الخطابين وحدهما، نطق بما لا يقل عن 40 ادعاء كاذبا منفصلا، نستعرض هنا أبرزها.

وكالة الطوارئ والمهاجرين: ادعى ترامب أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية ليس لديها أموال لإغاثة المنكوبين من إعصاري هيلين وميلتون. وقال "هل تعلمون لمن أعطوا الأموال؟ للمهاجرين غير الشرعيين".

وتقول "سي إن إن" إن هذا الادعاء غير صحيح من ناحيتين، فوكالة إدارة الطوارئ الفدرالية لديها أموال للاستجابة الفورية لإعصار هيلين وإعصار ميلتون، رغم أن سلسلة الكوارث الأخيرة استنفدت صندوق الإغاثة من الكوارث، ولم تقدم وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية كل أموال الإغاثة من الكوارث للمهاجرين، حيث إنه لديها مبالغ مخصصة منفصلة تماما لإيواء المهاجرين، بتكليف من الكونغرس.

هاريس وإعصار هيلين: قال ترامب إنه بينما كان الناس اليائسون يحاولون النجاة من إعصار هيلين في ولاية كارولينا الشمالية، لم ترسل نائبة الرئيس كامالا هاريس "أي شيء أو أي شخص على الإطلاق" لمساعدتهم.

وتقول سي إن إن إنه كانت هناك جهود إنقاذ وإغاثة فدرالية وحكومية مكثفة في أعقاب إعصار هيلين مباشرة. صحيح أن بعض السكان لقوا حتفهم وتقطعت السبل بالآخرين لأيام، لكن هاريس أو إدارة بايدن لم يتجاهلا الولاية، حيث شكر حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر الرئيس جو بايدن مرارا وتكرارا على مساعدته.

المدارس والأطفال المتحولون جنسيا: زعم ترامب أن بعض المدارس تجري عمليات جراحية لتأكيد الجنس للأطفال المتحولين جنسيا، دون علم والديهم، قائلا "يذهب طفلك إلى المدرسة، ويأخذون طفلك. كان "هو". ويعود "هي". ويفعلون هذا، وغالبا بدون موافقة الوالدين".

وتقول "سي إن إن" إنه لا يوجد دليل على أن المدارس الأميركية أرسلت أطفالا إلى جراحات تأكيد الجنس دون علم آبائهم، ولم تتمكن حملة ترامب الرئاسية من تقديم مثال واحد على حدوث أي من هذا على الإطلاق، وحتى في الولايات، حيث تكون جراحة تأكيد الجنس قانونية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، فإن موافقة الوالدين مطلوبة قبل أن يتمكّن القاصر من الخضوع لمثل هذا الإجراء.

الحملة الرئاسية السابقة لهاريس: قال ترامب إنه عندما ترشحت هاريس للرئاسة عام 2020 "كانت أول من انسحب، من حوالي 22 شخصا" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وفي الواقع، انسحب 13 مرشحا ديمقراطيا آخر من تلك الانتخابات التمهيدية قبل انسحاب هاريس في ديسمبر/كانون الأول 2019، بما في ذلك حكام واشنطن ومونتانا وكولورادو الحاليون أو السابقون، وعمدة مدينة نيويورك الحالي، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ الحاليون أو السابقون.

هاريس والصحافة: زعم ترامب أن هاريس "لا تجري أي مقابلات مع وسائل الإعلام".

الحقيقة أن هاريس أجرت مقابلات متعددة في الأسابيع الأخيرة، حيث أجرت مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس نيوز، والذي تم بثه يوم الاثنين، في حين تراجع ترامب عن مقابلته مع البرنامج.

والز ومنتجات الدورة الشهرية في المدارس: استخف ترامب بالمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، ووصفه بأنه "تيم السدادة القطنية"، ثم قال "هل تعلم لماذا يسمونه بذلك؟ لأنهم يبيعون السدادات القطنية، بتشريع خاص، في غرف تبديل الملابس الخاصة بالأولاد".

والواقع أن ادعاء ترامب غير صحيح، حيث يتطلب قانون وقعه والز عام 2023 من المدارس توفير منتجات الدورة الشهرية مجانا في الحمامات، وليس بيع منتجات الدورة الشهرية في غرف تبديل الملابس، وقالت جميع المناطق التعليمية العامة الـ18 التي ردت على أسئلة سي إن إن حول القانون إنها لا توفر المنتجات في حمامات الأولاد.

طاقة الرياح: اعتبر ترامب أن استخدام طاقة الرياح يعني أن الناس "لا يستطيعون مشاهدة" التلفزيون إذا "لم تكن هناك رياح الليلة".

والحقيقة أن استخدام طاقة الرياح كجزء من مزيج من مصادر الطاقة لا يسبب انقطاع التيار الكهربائي عندما لا تهب الرياح، كما أوضحت وزارة الطاقة الفدرالية على موقعها على الإنترنت حتى أثناء إدارة ترامب.

عدد المهاجرين: ادعى ترامب أثناء حديثه عن الهجرة أن "أكثر من 21 مليون شخص دخلوا بلادنا" في عهد إدارة بايدن-هاريس.

خلال شهر أغسطس/آب، سجلت البلاد نحو 10.3 ملايين "لقاء" على مستوى البلاد مع مهاجرين خلال عهد إدارة بايدن-هاريس، بما في ذلك ملايين الأشخاص الذين طُردوا بسرعة من البلاد، وحتى إذا أضفنا ما يُسمى بـ"الهاربين" الذين أفلتوا من الاكتشاف، والذين قدرهم الجمهوريون في مجلس النواب بنحو مليوني شخص، فلا يمكن أن يكون المجموع "21 مليونا".

ترامب والوثائق السرية: في حديثه عن القضية الجنائية المرفوعة ضده بسبب احتفاظه بوثائق سرية بعد تركه الرئاسة، كرر ترامب ادعاءه بأن "قانون السجلات الرئاسية كان يسمح لي تماما بفعله".

والحقيقة أن قانون السجلات الرئاسية ينص على أنه في اللحظة التي يغادر فيها الرئيس منصبه، تحصل إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية على جميع السجلات الرئاسية والسيطرة عليها من إدارتها.

التضخم: كرر ترامب ادعاءه بأن التضخم في عهد بايدن وهاريس هو "أسوأ تضخم في تاريخ بلادنا".

يمكن لترامب أن يقول بشكل عادل إن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى له خلال 40 عاما في يونيو/حزيران 2022، عندما كان 9.1%، لكن هذا لم يكن قريبا من الرقم القياسي البالغ 23.7%، والذي تم تسجيله عام 1920.