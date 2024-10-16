استطلاع لرويترز: هاريس تتقدّم على ترامب

أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته "رويترز/إبسوس" أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بـ3 نقاط مئوية، إذ حصلت على 45% مقابل 42% لترامب.

وظلت الفجوة بين المرشحين ثابتة مقارنة باستطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري قبل أسبوع، لكن الاستطلاع الذي انتهى الأحد الماضي خلص إلى استنتاج جديد بشأن الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين، لا سيما الديمقراطيين، قد يكونون أكثر حماسة لانتخابات هذا العام مما كانوا عليه قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على ترامب.

وقال نحو 78% ممن شملهم الاستطلاع الذي استمر 3 أيام إنهم "متأكدون تماما" من أنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل.