سياسة|فلسطين

إنفوغراف تفاعلي: عام من أبشع مجازر إسرائيل في غزة

People attempt to extinguish a fire at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
حريق خيام النازحين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 (رويترز)
16/10/2024

اشتعلت فيهم النيران وهم أحياء بعد قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكانت تلك المشاهد المؤلمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2024، أحدث فصول حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتكب جيش الاحتلال على مدار سنة كاملة 3695 مجزرة ومذبحة في قطاع غزة.

واستشهد بفعل هذا العدوان الوحشي 42 ألفا و344 شهيدا، في حين بقي 10 آلاف شهيدٍ ومفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المُدمَّرة.

ويوضح الإنفوغراف التفاعلي التالي أبشع المجازر والمذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة:

 

المصدر : الجزيرة

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