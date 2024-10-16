إنفوغراف تفاعلي: عام من أبشع مجازر إسرائيل في غزة

اشتعلت فيهم النيران وهم أحياء بعد قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكانت تلك المشاهد المؤلمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2024، أحدث فصول حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتكب جيش الاحتلال على مدار سنة كاملة 3695 مجزرة ومذبحة في قطاع غزة.

واستشهد بفعل هذا العدوان الوحشي 42 ألفا و344 شهيدا، في حين بقي 10 آلاف شهيدٍ ومفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المُدمَّرة.

ويوضح الإنفوغراف التفاعلي التالي أبشع المجازر والمذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة: