جيروزاليم بوست: هكذا اخترقت مسيرة حزب الله الدفاعات الإسرائيلية في بنيامينا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن هجوم حزب الله بطائرة مسيرة بالقرب من بنيامينا يؤكد إستراتيجية إيران لتعزيز قدرات وكلائها، ويثير تساؤلات عن فعالية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، لأن القبة الحديدية الإسرائيلية، وإن كانت فعالة في مواجهة الصواريخ، تلقى تحديات كبيرة في اكتشاف واعتراض المسيرات الصغيرة مثل مرصاد-1.

وأوضحت الصحيفة أن هجوم حزب الله الذي أسفر عن إصابة 67 شخصا يُظهر التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة في الحرب الحديثة، مشيرة إلى أن المسيرة المستخدمة في هذا الهجوم يعتقد أنها مرصاد-1 التي نشرها حزب الله منذ عقدين من الزمن، وهي من تصميم إيراني.

ولاحظ خبراء من مركز أبحاث ألما أن مرصاد-1 مبنية على نموذج مهاجر-2 الإيراني، مع تعديلات طفيفة، وتستطيع حمل ما يصل إلى 40 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ سرعتها القصوى 370 كيلومترا في الساعة، وقد استخدمها حزب الله للاستطلاع والضربات الهجومية منذ عام 2002، وغالبا ما يستخدمها لاختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

في هجوم بنيامينا، أطلق حزب الله مسيرات متعددة تحت غطاء وابل من الصواريخ، وهو تكتيك يهدف إلى إرهاق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وقد تمكنت إحدى المسيرات من الإفلات واستهدفت في منطقة بنيامينا، مما يمثل خرقا كبيرا في الدفاعات الجوية الإسرائيلية، على حد وصف الصحيفة.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سبب عدم إطلاق أي إنذارات خلال حادث بنيامينا على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسلل فيها مسيرات مرصاد-1 عبر دفاعات إسرائيل.

ورأت الصحيفة أن استخدام حزب الله للمسيرات جزء من إستراتيجية إيرانية أوسع لتعزيز قدرات قواتها بالوكالة، وقد أدرج حزب الله -حسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات- مسيرات في ترسانته لتكملة قدراته الصاروخية الحالية، لأنها تسمح بشن هجمات دقيقة في عمق الأراضي الإسرائيلية مع تقليل المخاطر على أفراد الحزب.

وذكرت الصحيفة أن مرصاد-1 ليست إلا واحدة من بين العديد من المسيرات في أسطول حزب الله الذي يمتلك مجموعة متنوعة من المسيرات، أغلبها من صنع إيراني أو مقتبس من نماذج تجارية، وهو يستخدمها لأغراض مختلفة كالمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية والمهام الانتحارية.

وتشير التقارير الصادرة عن مركز أبحاث ألما إلى أن حزب الله لديه أكثر من ألفي طائرة مسيرة، وتشير بعض التقديرات إلى أن الحزب يمتلك نماذج أكثر تقدما مثل طائرات مهاجر-4 وشاهد.