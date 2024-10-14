إنفوغراف: مسيرات حزب الله تخدع الدفاعات الجوية الإسرائيلية

أعلن حزب الله استهدافه معسكر تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في بيروت وبقية أنحاء لبنان، وتسبب الهجوم في مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات.

وقال الحزب إن مسيّراته النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها.

ولم يعلن حزب الله عن اسم المسيرة ولا طرازها، ولم ينشر أي صور لها. وتوعد، في بيان، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

وأضاف البيان أن الهجوم جاء رداً على سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية.

ويسعى الإنفوغراف التالي إلى تقديم بعض المعلومات التي رشحت حتى الآن عن هذه المسيرة التي يبدو أنها تختلف كثيرا عن المسيرات الأخرى التي يمتلكها الحزب.