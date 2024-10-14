سياسة|لبنان

إنفوغراف: مسيرات حزب الله تخدع الدفاعات الجوية الإسرائيلية

Israeli soldiers walk near the scene where a drone from Lebanon attacked Israel, amid cross-border hostilities between Hezbollah and Israel, in Binyamina Israel, October 13, 2024. Lebanon's Hezbollah claimed responsibility for the attack. REUTERS/Itay Cohen
بنيامينا بالقرب من مكان الحادث الذي هاجمت فيه مسيرة حزب الله معسكر التدريب الإسرائيلي جنوب حيفا (رويترز)
14/10/2024

أعلن حزب الله استهدافه معسكر تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في بيروت وبقية أنحاء لبنان، وتسبب الهجوم في مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات.

وقال الحزب إن مسيّراته النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها.

ولم يعلن حزب الله عن اسم المسيرة ولا طرازها، ولم ينشر أي صور لها. وتوعد، في بيان، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

وأضاف البيان أن الهجوم جاء رداً على سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية.

ويسعى الإنفوغراف التالي إلى تقديم بعض المعلومات التي رشحت حتى الآن عن هذه المسيرة التي يبدو أنها تختلف كثيرا عن المسيرات الأخرى التي يمتلكها الحزب.

"مصححة" مسيرات حزب الله تخدع الدفاعات الجوية الإسرائيلية
مسيرات حزب الله تخدع الدفاعات الجوية الإسرائيلية (الجزيرة)

 

المصدر : الجزيرة

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