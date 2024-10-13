صحفيو فلسطين والجزيرة في مرمى إسرائيل وفشل مشهود لروايتها

ألحقت الآلة الحربية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر غير مسبوقة في الجسم الصحفي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث أحصت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدمير 88 مؤسسة واعتقال 61 صحفيا وجرح 61، إلى جانب قتل 173 آخرين قضى بعضهم مع أسرته.

وكانت خسائر الجزيرة بيّنة في هذا السياق في غزة والضفة، حيث قتلت نيران الجيش الإسرائيلي أفراد أسرة مدير مكتبها وائل الدحدوح، ثم المصور سامر أبو دقة، وصولا إلى المراسل إسماعيل الغول وزميله المصور رامي الريفي اللذين قضيا بصاروخ أطلقته مسيّرة.

وتوجت السلطات الإسرائيلية استهدافها للجزيرة وصحافييها بتمرير الكنيست قانونا أتاح إغلاق مكتبها في رام الله بعدما سبقه مكتبها في القدس على خلفية زعم "إضرارها بالأمن القومي".

وأتى القرار قبل أسبوع واحد من كشف النقاب في إسرائيل ذاتها عن فشل المنظومة الدعائية في الترويج لرواية إسرائيل بكل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة ولبنان، وهو الفشل المتواصل منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" مع تقدم الرواية الفلسطينية على مستوى الرأي العالم العالمي.