سياسة|الانتخابات الأميركية 2024|الولايات المتحدة الأميركية

ولايات حاسمة ترجّح كفة ترامب بملف إستراتيجي

كومبو هاريس وترامب Trump Harris FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. Vice President Kamala Harris in Milwaukee, Wisconsin, U.S. August 20, 2024 and former U.S. President Donald Trump in Bedminster, New Jersey, U.S., August 15, 2024 are seen in a combination of file photographs. REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo/File Photo
دونالد ترامب وكامالا هاريس (رويترز)
12/10/2024

أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتفوق على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ما يتعلق بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 7 ولايات حاسمة أن ترامب يتفوق على هاريس في ما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملفي الحربين.

وتظهر الاستطلاعات في الولايات السبع -التي توصف بالمتأرجحة والتي ينتظر أن تشهد أشرس المعارك الانتخابية- أن البلاد على موعد مع واحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها الحديث.

وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا ونُشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، حصلت هاريس على 49% من الأصوات بينما حاز ترامب 46%.

المصدر : وكالات

إعلان