ولايات حاسمة ترجّح كفة ترامب بملف إستراتيجي

أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتفوق على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ما يتعلق بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 7 ولايات حاسمة أن ترامب يتفوق على هاريس في ما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملفي الحربين.

وتظهر الاستطلاعات في الولايات السبع -التي توصف بالمتأرجحة والتي ينتظر أن تشهد أشرس المعارك الانتخابية- أن البلاد على موعد مع واحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها الحديث.

وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا ونُشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، حصلت هاريس على 49% من الأصوات بينما حاز ترامب 46%.