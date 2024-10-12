ولايات حاسمة ترجّح كفة ترامب بملف إستراتيجي

أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتفوق على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فيما يتعلق بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في 7 ولايات حاسمة أن ترامب يتفوق على هاريس فيما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملفي الحربين.

وتقدم ترامب على هاريس في الولايات السبع الحاسمة بتسجيل 50% مقابل 39%، فيما يتعلق بالقدرة على التعامل بشكل أفضل مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما تقدم ترامب بتسجيل 48% مقابل 33% في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

تعادل إجمالا

وفيما يتعلق بالتأييد إجمالا، أظهر الاستطلاع الذي نُشر أمس الجمعة، تعادل هاريس وترامب في الولايات السبع التي يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم بنقطتين مئويتين في أريزونا وجورجيا وميشيغان، بينما تقدم ترامب 6 نقاط في نيفادا ونقطة واحدة في بنسلفانيا. وتعادل كلاهما في كارولينا الشمالية وويسكونسن.

وأجري الاستطلاع الذي شمل 600 ناخب مسجل في كل ولاية في الفترة من 28 سبتمبر/أيلول إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بهامش خطأ 4 نقاط مئوية في كل ولاية.

وتظهر الاستطلاعات في الولايات السبع -التي توصف بالمتأرجحة والتي ينتظر أن تشهد أشرس المعارك الانتخابية- أن البلاد على موعد مع واحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها الحديث.

وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا ونُشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، حصلت هاريس على 49% من الأصوات بينما حاز ترامب 46%.