تعتزم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الكشف علنا عن سجلها الصحي في تحد لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي يرفض القيام بذلك.

وقال أحد مساعدي هاريس إن التقرير بشأن التاريخ الصحي لهاريس وبياناتها الطبية يخلص إلى "أنها تمتلك القوة البدنية والذهنية اللازمة لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

وتحرص حملة هاريس (59 عاما) على تسليط الضوء على سن الرئيس السابق ترامب (78 عاما) منذ أن أصبح المرشح الأكبر سنا في الانتخابات، بعد تخلي الرئيس جو بايدن (81 عاما) عن الترشح عقب تصاعد الحديث عن كفاءته الصحية.

وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مقارنة بعمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، إضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب.