كتب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال شهر ما يزيد على ألف منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، هاجم في أكثر من ثلثها كامالا هاريس، ويرى باحثون أن فيها قدرا كبيرا من التضليل وتغذي غضب قاعدته الأكثر تطرفا.

وعدد متابعي المرشح الرئاسي الجمهوري لانتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني أقل بكثير من متابعيه على حسابه في منصة تويتر التي أصبحت تسمى "إكس"، الذي تم منعه من استخدامه موقتا بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 لمنع إقرار نتائج الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.

Has Liz Cheney, one of the dumber people in politics, ever looked at the horrible statements she’s made about Lyin’ Kamala Harris? Every view and policy is the exact opposite of what Cheney and her equally ridiculous father, who got us into the never ending Wars in the Middle… pic.twitter.com/3kFjsTSHia

لكن وتيرة نشره للتدوينات لا تزال منتظمة، بأكثر من 30 مرة يوميا كمعدل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وغالبا ما تنشر في وقت متأخر من الليل، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمكن قراءة تدوينات تصف كامالا هاريس بأنها "مذنبة بارتكاب جرائم" و"يجب طردها أو محاكمتها"، كما أنه لا يتردد في وصفها بأنها "مجنونة" أو "متخلفة عقليا" أو "غبية" أو أنها تدفع مقابلا لمؤيديها.

وكتب في إحدى تدويناته "أنا أكره تايلور سويفت"، في انتقاد لنجمة موسيقى البوب التي تدعم كامالا هاريس بشكل علني، كما يعج حسابه باستطلاعات رأي تمنحه تقدما، وبروابط لمواقع وسائل إعلام محافظة وكذلك بمعلومات حول ملفات مثل الإجهاض والهجرة.

ويحمّل ترامب في منشوراته كامالا هاريس المسؤولية عن الهجرة غير النظامية عبر الحدود مع المكسيك، ويستخدم في كثير من الأحيان إحصاءات قديمة أو مضللة حول الجريمة بين صفوف المهاجرين.

Lyin’ Kamala, who is being exposed as a “dummy” every time she does a show, just stated to the degenerates on The View that she would have done nothing different than Crooked Joe Biden, the WORST PRESIDENT IN THE HISTORY OF THE UNITED STATES. The Lamestream Media doesn’t want to… pic.twitter.com/c7bDvMc9GK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2024