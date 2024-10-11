إعلام إسرائيلي: الحرب على 8 جبهات والدعم الأميركي ضروري

كشفت تقارير إعلامية عن تزايد القلق في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية إزاء ما وصفته بـ"الحرب على 8 جبهات"، مؤكدة على أهمية الدعم الأميركي في مواجهة هذه التحديات المتعددة.

ووفقا لمراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13، أور هيلر، فإن إسرائيل تواجه حاليا 8 جبهات، بعد أن كانت تعتبر الصراع محصورا في 7 جبهات إقليمية، وأوضح هيلر أن "الجبهة الثامنة" هي الجبهة الداخلية، التي تشهد توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، سلط مراسل شؤون الشرطة في قناة كان 11، موشيه شتاينتس، الضوء على تزايد العمليات التي ينفذها عرب إسرائيليون.

وأشار إلى تنفيذ 12 عملية منذ بداية عام 2024، وهو رقم وصفه بأنه "ضخم" مقارنة بالسنوات السابقة، وأضاف أن هذه العمليات تشكل تحديا أمنيا جديدا للسلطات الإسرائيلية.

ضغوط قوية

وفي ظل هذه التحديات المتعددة، أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين على ضرورة الدعم الأميركي لأي عملية إسرائيلية واسعة النطاق.

وشدد يدلين على أهمية المساعدة الأميركية في مجالات مثل القذائف وطائرات التزود بالوقود وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ الإيرانية، قائلا "حتى إذا ضربنا الأهداف الأكثر طموحا بالنسبة لنا، فإننا لن نتمكن من فعل ذلك وحدنا، يجب أن يكون الأميركيون معنا".

وفي سياق متصل، أشارت محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12، دانا فايس، إلى أهمية المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت فايس أن المكالمة تناولت حدود العملية الإسرائيلية المحتملة، مشيرة إلى وجود ضغوط من مسؤولين أمنيين للقيام بعملية قوية، حتى لو أدت إلى أضرار غير مسبوقة.

صواريخ إيرانية متطورة

وعلى صعيد التهديدات الخارجية، تطرق محلل الشؤون العسكرية في قناة كان 11، روعي شارون، إلى التطور في القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأشار شارون إلى أن الصواريخ التي أطلقتها إيران مؤخرا كانت أكثر تطورا من تلك المستخدمة في هجوم أبريل/نيسان السابق، مقدرا أن إيران استخدمت حوالي ثلث ترسانتها من الصواريخ الباليستية المتطورة.

وأضاف "نحن نتحدث عن 180-200 صاروخ باليستي الأسبوع الماضي، وكانت أفضل ليس في وزنها بل في نوعيتها".

ومن جانبه، أشار محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13، ألون بن دافيد، إلى تطور تكتيكات إطلاق الصواريخ من قِبل المقاومة.

وأوضح أن المقاومة أصبحت قادرة على تكثيف وتركيز هجماتها الصاروخية، مما يشكل تحديا متزايدا لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وقال "إنهم قادرون على تكثيفها وتركيزها، فلم يعودوا يوزعون بضعة صواريخ هنا وبضعة صواريخ هناك، بل تمكنوا من استخدام منصات إطلاق متعددة الفوهات".