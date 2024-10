أوباما من بنسلفانيا: أميركا مستعدة لطي صفحة ترامب

انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المرشحَ الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، واعتبر أنه شخصية تثير الانقسامات ولا تهتم بالأميركيين.

وقال أوباما -خلال تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا أمس الخميس- إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى "4 سنوات أخرى" من ترامب في البيت الأبيض.

واستطرد "لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من الغرور والفشل والصخب والانقسامات. أميركا مستعدة لطي الصفحة.. نحن مستعدون لقصة أفضل تساعدنا على العمل معًا بدلاً من مواجهة بعضنا البعض. بنسلفانيا، نحن جاهزون لرئيسة مثل كامالا هاريس".

.@KamalaHarris doesn’t have "concepts of a plan" for the American people – she has actual plans to make your life better. And she’s more than ready to be President. Let’s help her get elected: https://t.co/P9hoDajB1P pic.twitter.com/Yf0onbSvhQ

— Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2024