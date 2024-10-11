أوباما من بنسلفانيا: أميركا مستعدة لطي صفحة ترامب

انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المرشحَ الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، واعتبر أنه شخصية تثير الانقسامات ولا تهتم بالأميركيين.

وقال أوباما -خلال تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا أمس الخميس- إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى "4 سنوات أخرى" من ترامب في البيت الأبيض.

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واستطرد "لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من الغرور والفشل والصخب والانقسامات. أميركا مستعدة لطي الصفحة.. نحن مستعدون لقصة أفضل تساعدنا على العمل معًا بدلاً من مواجهة بعضنا البعض. بنسلفانيا، نحن جاهزون لرئيسة مثل كامالا هاريس".

.@KamalaHarris doesn’t have "concepts of a plan" for the American people – she has actual plans to make your life better. And she’s more than ready to be President. Let’s help her get elected: https://t.co/P9hoDajB1P pic.twitter.com/Yf0onbSvhQ — Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2024

ويأمل الديمقراطيون أن يوفر أوباما -الذي لا يزال أحد أكثر الشخصيات شعبية في الحزب- دفعة لحملة هاريس.

وأشاد أوباما بهاريس ووصفها بأنها "قائدة قضت حياتها في القتال نيابة عن الأشخاص المحتاجين إلى صوت وخدمت بتميز في كل منصب شغلته". وأضاف "كامالا مستعدة للوظيفة مثل أي مرشح للرئاسة في أي وقت مضى".

ويعد هذا أول ظهور لأوباما في الحملة الانتخابية لهاريس، حيث تزداد حرارة السباق الانتخابي قبل أقل من شهر من التصويت المقرر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

Donald Trump is not thinking about you. He only sees power as a means to his ends. America is ready to turn the page. pic.twitter.com/q80uODpUkZ — Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2024

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن هاريس تقف في منافسة شديدة مع ترامب للفوز بالبيت الأبيض، حيث من المرجح أن تعتمد النتيجة على كيفية أداء المرشحين بالولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وكارولينا الشمالية.

ووفق استطلاع رأي أجرته صحيفة "ذا هيل" وكلية "إيمرسون" ونُشر في وقت سابق أمس، كان ترامب يتقدم بفارق ضئيل جدًا على هاريس في بنسلفانيا.

وأظهر الاستطلاع أن الرئيس الجمهوري السابق حصل على 49% من الدعم في الولاية مقارنة بـ48% لنائبة الرئيس.