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أوباما من بنسلفانيا: أميركا مستعدة لطي صفحة ترامب

Former US President Barack Obama campaigns for US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris in Pittsburgh, Pennsylvania, on October 10, 2024. (Photo by RYAN COLLERD / AFP)
أوباما هاجم ترامب وأشاد بهاريس ووصفها بأنها قائدة متميزة (الفرنسية)
11/10/2024-|آخر تحديث: 11/10/202402:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المرشحَ الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، واعتبر أنه شخصية تثير الانقسامات ولا تهتم بالأميركيين.

وقال أوباما -خلال تجمع انتخابي للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا أمس الخميس- إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى "4 سنوات أخرى" من ترامب في البيت الأبيض.

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واستطرد "لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من الغرور والفشل والصخب والانقسامات. أميركا مستعدة لطي الصفحة.. نحن مستعدون لقصة أفضل تساعدنا على العمل معًا بدلاً من مواجهة بعضنا البعض. بنسلفانيا، نحن جاهزون لرئيسة مثل كامالا هاريس".

ويأمل الديمقراطيون أن يوفر أوباما -الذي لا يزال أحد أكثر الشخصيات شعبية في الحزب- دفعة لحملة هاريس.

وأشاد أوباما بهاريس ووصفها بأنها "قائدة قضت حياتها في القتال نيابة عن الأشخاص المحتاجين إلى صوت وخدمت بتميز في كل منصب شغلته". وأضاف "كامالا مستعدة للوظيفة مثل أي مرشح للرئاسة في أي وقت مضى".

ويعد هذا أول ظهور لأوباما في الحملة الانتخابية لهاريس، حيث تزداد حرارة السباق الانتخابي قبل أقل من شهر من التصويت المقرر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن هاريس تقف في منافسة شديدة مع ترامب للفوز بالبيت الأبيض، حيث من المرجح أن تعتمد النتيجة على كيفية أداء المرشحين بالولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وكارولينا الشمالية.

ووفق استطلاع رأي أجرته صحيفة "ذا هيل" وكلية "إيمرسون" ونُشر في وقت سابق أمس، كان ترامب يتقدم بفارق ضئيل جدًا على هاريس في بنسلفانيا.

وأظهر الاستطلاع أن الرئيس الجمهوري السابق حصل على 49% من الدعم في الولاية مقارنة بـ48% لنائبة الرئيس.

المصدر : الجزيرة

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