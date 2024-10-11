أزمة اقتصادية بإسرائيل وخسائر كبيرة في غزة

حذرت تقارير إسرائيلية من أن إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحربي على خلفية الحرب على غزة، مؤكدة أن هذه الأزمة تقود حتما إلى تضخم كبير وتعميق مستوى العجز في الموازنة العامة.

وحسب تقارير أخرى، فإن الشركات الإسرائيلية تواجه تداعيات كبيرة منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى نهاية العام على الأقل، وسط توقعات بأن تفلس 60 ألف شركة خلال السنة الحالية.

في المقابل، أوقعت حملة الإبادة الإسرائيلية خسائر غير مسبوقة في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار منذ بداية الحرب، مما وضع القطاع المحاصر أمام أزمة إنسانية عميقة ومتشعبة طالت كل مناحي الحياة.

وهذا ما أكده بيان لمكتب الإعلامي الحكومي قائلا إن "سياسات (إسرائيل المتمثلة في) إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع تسببت بتفاقم أزمة الغذاء وعززت سياسة التجويع وسوء التغذية خاصة بحق آلاف الأطفال".