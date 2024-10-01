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مجازر إسرائيلية لم توفر مساجد أو كنائس أو مدارس أو مستشفيات
1/10/2024
افتتح الجيش الإسرائيلي فصل المجازر في حرب غزة بقصفه المستشفى الأهلي العربي المعمداني الممتلئ على آخره بالنازحين المدنيين من نساء وأطفال وكهول في اليوم العاشر للحرب، وحصدت الغارة الأعنف حتى ذلك الحين أكثر من 500 فلسطيني، حسب أرقام وزارة الصحة بغزة.
وفي 10 أغسطس/آب 2024، أدخل جيش الاحتلال المساجد ومرتاديها في قائمة المستهدفين عند قصفه المصلين في مسجد مدرسة التابعين في مدينة غزة، موقعا أكثر من 100 شهيد، حسب مكتب الإعلام الحكومي.
وبين أولى المجازر الكبرى وآخرها، قضى عشرات من المحتمين بمدارس الأونروا في مخيمات القطاع على دفعات بنيران الجيش الإسرائيلي وسلاحه الجوي، وهو المصير الذي لم ينج منه نخبة غزة الطبية والتقنية وصحافيوها، كما أدخل لأول مرة في تاريخ الحروب ما بات يعرف بـ"الاغتيال بالصواريخ".
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المصدر : الجزيرة