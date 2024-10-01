بالفيديو.. صواريخ إيرانية تمطر مناطق متفرقة في إسرائيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو للهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، حيث تزامن إطلاق وابل من الصواريخ على عدد من المدن والأهداف والمناطق الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو سقوط العشرات من الصواريخ على حيفا، وأصوات الانفجارات التي أضاءت سماء المدينة باللهب، كما تعالت أصوات الصراخ والبكاء.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر سماء مدينتي اللد والرملة وقد امتلأ بالصواريخ والشهب الحمراء، إضافة إلى أصوات تتحدث عن وجود طائرات مسيرة أيضا تشارك في الهجوم.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على إسرائيل، بينما دعت الخارجية الإسرائيلية السكان إلى التوجه إلى الملاجئ.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

كما أعلن الحرس الثوري في بيان: أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، "واستهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، وأن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.