الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية جنوب سوريا

دمشق- تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري جنوب سوريا، اليوم الثلاثاء، لعمليات استهداف من قِبل طائرات إسرائيلية بدون طيار، تركّزت على ريفي محافظة درعا الشرقي والشمالي، وريف محافظة السويداء الغربي.

ومن أبرز المواقع المستهدفة مطار الثعلة العسكري في ريف محافظة السويداء الغربي، الذي تعرض للقصف بصاروخين، تركز أحدهما على البوابة الشرقية للمطار، وتسبب القصف الإسرائيلي في دمار منظومة الإنذار المبكر في كتيبة الرادار التابعة للدفاع الجوي، والمتمركزة في منطقة تل خاروف.

كما طال القصف الإسرائيلي كتيبة دفاع جوي تابعة للواء 79، المتواجدة بين مدينة الصنمين وبلدة القنية بريف محافظة درعا الشمالي، ومطار إزرع الزراعي بين مدينة إزرع وبلدة نامر شرقي درعا.

وقالت مصادر محلية في بلدة ناحتة بريف محافظة درعا، للجزيرة نت، إن سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر شُوهدت تتوجه إلى مواقع الاستهداف، وإن اثنين من عناصر قوات النظام السوري أصيبا بجروح في كتيبة الرادار بتل خاروف، في حين لم تتم معرفة حجم الخسائر في صفوف قوات النظام السوري حتى اللحظة في المواقع الأخرى المستهدفة.

وأضاف أن القصف الذي استهدف المواقع العسكرية كان عبر طائرات مسيّرة لم يكن من الممكن مشاهدتها بالعين المجردة، في حين أطلقت المضادات الأرضية النار بشكل مكثف محاولة التصدي لها.

وأكدت المصادر أن قوة الانفجارات كانت شديدة جدا، وتصاعد الدخان بشكل كثيف من داخل مطار الثعلة وكتيبة الرادار في تل خاروف.